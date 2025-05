Festiwal Zbierania Stworów na Steam. Tanie gry na PC

Jeżeli szukacie nowych produkcji do ogrania, a nie chcecie wydawać kosmicznej ilości pieniędzy na gry, przychodzimy do Was ze świetną wiadomością. Szczególnie, jeśli należycie do miłośników tytułów w stylu serii Pokemon, gdzie główną atrakcją jest zbieranie wszelkiego rodzaju stworków (lub coś, co jest podobne do takowej aktywności). Tak się składa, że na Steamie trwa aktualnie Festiwal Zbierania Stworów.

Festiwal Zbierania Stworów na Steam. Wybrane oferty

Z powyższego zestawienia zdecydowanie warto dać szansę grze Cult of the Lamb, jeśli nie mieliście jeszcze okazji tego zrobić. To gra akcji typu roguelike, w której naszym głównym zadaniem jest prowadzenie kultu jako uroczy, przynajmniej z pozoru, baranek. Wszystko dzięki ocaleniu przed egzekucją przez tajemniczą kreaturę, która obdarowała nas potężną mocą. Do eksploracji oddano nam natomiast 5 różnych regionów. Każde podejście odbywa się na losowo wygenerowanej mapie, a kończy się zaś spotkaniem z bossem.

Oprócz tego bardzo pozytywne opinie zebrała (i wciąż zbiera) gra Ooblets. To urocze RPG stanowiące połączenie mechanik z gier pokroju Stardew Valley z systemem kolekcjonowania stworków znanego z Pokemon. Do tego wszystkiego mamy także elementy symulatora farmy, gdyż lądujemy na niewielkim gospodarstwie z pustymi kieszeniami i musimy sobie jakoś w tej sytuacji poradzić.

Źródło: Valve