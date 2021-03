Uważajcie na maile z Far Cry 6! Ubisoft ostrzega przed oszustwem

Oszuści rozsyłają maile zapraszające do wczesnego dostępu Far Cry 6. Ubisoft ostrzega przed podejrzanymi wiadomościami.

Jakiś czas temu Capcom ostrzegał graczy przez mailami od oszustów. Wiadomości zawierały link do rzekomej bety Resident Evil Village, ale w rzeczywistości były jedynie próbami wyłudzenia danych graczy. Podobna sytuacja znów ma miejsce, ale tym razem dotyka innej produkcji.

Nie otwierajcie maili z zaproszeniami do wczesnej wersji Far Cry 6

Niektórzy gracze otrzymują zaproszenia do wczesnego dostępu nowego Far Cry. Wiadomości te są kierowane głównie do mediów i twórców treści związanych z grami, którzy otrzymują podobne maile od wydawców. To skrzętnie ukryte oszustwo i Ubisoft przygląda się sprawie. Rzeczonych wiadomości nie należy otwierać, a tym bardziej klikać w jakiekolwiek linki w nich zawarte.

Do niektórych mediów i twórców treści wysyłane są fałszywe wiadomości e-mail z domeną Ubisoft, zapraszające do wzięcia udziału we wczesnym dostępie Far Cry 6. Prosimy o zignorowanie takich wiadomości. Nasze zespoły ds. bezpieczeństwa prowadzą dochodzenie w tej sprawie. – komentuje Ubisoft dla DSOGaming

Podobna sprawa miała miejsce stosunkowo niedawno. Wcześniej również ktoś rozsyłał wiadomości związane z Far Cry 6 do youtuberów i mediów, ale w istocie były one oszustwem. W tamtym przypadku wiadomość zawierała szkodliwe oprogramowanie, które nagrywało zawartość ekranu potencjalnych ofiar. Możliwe, że teraz wiadomości również zawierają wirusy.

Warto wspomnieć, ze oszuści całkiem sprytnie wymyślili sobie ten czyn. O szóstym Far Cry nie słyszeliśmy od dawna i Ubi niechętnie dzieli się informacjami o grze. Podobnie było z identycznymi oszustwami, które dotknęły Cyberpunka i nowe Resident Evil. Cyberprzestępcy chętnie korzystają z ogromnych oczekiwań wobec nadchodzących produkcji.

Far Cry 6 potrzebuje jeszcze trochę czasu

Nowe Far Cry miało ukazać się w lutym bieżącego roku. Ubi przesunęło datę premiery na bliżej nieokreślony termin, jednak podało przybliżony przedział czasu, w którym zobaczymy grę.

FC6 ma ukazać się do końca września. Po drodze nie przewidziano żadnej bety lub wersji demo, a gracze słusznie się niepokoją. Do tej pory nie ujrzeliśmy żadnego większego pokazu gry, co zdecydowanie nie napawa optymizmem.

Najprawdopodobniej ujrzymy FC6 latem, kiedy to odbędą się liczne konferencje branżowe. Ubi trzyma nas w niepewności, ale trudno się dziwić. Pandemia mocno wpłynęła na pracę każdego zespołu deweloperów i skutecznie opóźnia produkcję. Pora uzbroić się w cierpliwość i wyglądać bardziej konkretnych informacji.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.