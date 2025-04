Ubisoft zaskoczył fanów serii Far Cry. Dzisiaj prośby graczy zostały wysłuchane

Ubisoft sprawił niespodziankę fanom serii Far Cry, udostępniając aktualizację 1.08 dla Far Cry 4, która wprowadza obsługę 60 klatek na sekundę na konsolach PS5.

Wielu graczy, którzy kupili PS5, czekało na taką informację, choć nie została ona przekazana oficjalnymi kanałami Ubisoftu. Aktualizacja 1.08 dla Far Cry 4 została zauważona przez społeczność graczy na Reddicie. Na liście zmian widnieje tylko jeden punkt, lecz niezwykle ważny z punktu widzenia posiadaczy konsoli PlayStation 5.

Far Cry 4 w końcu w 60 fps-ach na PS5

Użytkownicy forum Reddit potwierdzili dostępność łatki i poprawę płynności gry. Warto tutaj wspomnieć, że osoby grające na konsolach Xbox Series już od 2021 roku, dzięki funkcji FPS Boost, mogą przemierzać świat Kyrat w 60 klatkach na sekundę.

Ubisoft kontynuuje zatem trend aktualizacji starszych tytułów, wprowadzając wsparcie dla 60 fps-ów. Wcześniej podobne ulepszenia otrzymały m.in. Assassin’s Creed Syndicate oraz Far Cry New Dawn. Gracze mają nadzieję, że kolejne klasyczne tytuły również doczekają się podobnych aktualizacji. Myślimy tutaj o takich hitach studia jak Assassin’s Creed Unity, Far Cry Primal czy Far Cry 3.

Pamiętajcie też, że Far Cry 4 jest dostępny do ogrania w ramach abonamentu PS Plus Extra. Jeśli więc posiadacie subskrypcję, możecie pobrać ten tytuł i przekonać się, jak działa w poprawionej płynności.

Źródło: Reddit