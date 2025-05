Silent Hill spotyka Resident Evil. Sprawdź za darmo mroczny survival horror

Miłośnicy klasycznych survival horrorów mają okazję sprawdzić za darmo nadchodzącą grę Experiment 28. Tytuł czerpie garściami z legendarnych marek takich jak Resident Evil czy Silent Hill. To idealna propozycja dla fanów retro estetyki, klimatu grozy i eksploracji mrocznych tajemnic.

Jeśli marzysz o powrocie do klasycznych survival horrorów rodem z epoki PSX, mamy dla Ciebie świetną wiadomość. Darmowe demo gry Experiment 28 właśnie pojawiło się na Steam.

Experiment 28 – nowość jak Resident Evil i Silent Hill

W demie wcielasz się w postać, która budzi się w zakrwawionej celi głęboko w kompleksie badawczym Virexon Pharmaceuticals. Nie wiesz, kim jesteś ani jak tu trafiłeś. Jedno jest pewne: musisz się stąd wydostać. Czeka Cię eksploracja dużej części ośrodka, zbieranie kart dostępu, rozwiązywanie zagadek i unikanie (lub eliminowanie) coraz liczniejszych potworów.

To jednak nie wszystko, ponieważ demo zawiera również tryb Wave Survival, w którym staniesz do walki z niekończącymi się falami zombie. Każda fala to więcej wrogów, więcej adrenaliny i mniej czasu na oddech. Idealna opcja, jeśli chcesz od razu wskoczyć w wir krwawej akcji.

Co najlepsze, całe demo wspiera rozgrywkę multiplayer, zarówno w trybie fabularnym, jak i survivalowym. Możesz grać solo albo w kooperacji z maksymalnie trzema znajomymi w sieci, a system zapisu pozwoli Ci kontynuować zabawę dokładnie tam, gdzie ostatnio skończyliście.

Experiment 28 Demo – sprawdź grę za darmo

Źródło: Steam