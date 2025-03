Nowa gra za darmo na Steam – The Deep Creep

Najnowsza gra za darmo, czyli The Deep Creep kusi grafiką i nie tylko. Ten ciekawy FPS zabiera nas do głębi lochów. Naszym zadaniem jest oczyszczenie lochu z nieumarłych, do którego trafiliśmy w tajemniczych okolicznościach. Jak podejdziemy do tej misji, zależy tylko od nas – możemy przedzierać się przez kolejne fale wrogów, niszcząc wszystko na swojej drodze, lub działać ostrożnie, eliminując przeciwników krok po kroku. Stylizowana grafika retro tworzy napięcie i pozwala całkowicie zanurzyć się w mrocznym świecie, gdzie każdy zakręt może skrywać śmiertelne niebezpieczeństwo.

Chcecie pobrać grę? Znajdziecie ją poniżej:

Źródło: Steam