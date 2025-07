EA Sports FC 25 za jedyne 77 zł na PS4 i PS5. Mega obniżka 79% w PS Store

Jeśli czekałeś na dobry moment, żeby kupić nową FIF-… to znaczy EA Sports FC, to właśnie się pojawił. Standardowa Edycja EA Sports FC 25 na PS4 i PS5 została przeceniona w PS Store aż o 79%, czyli z 369,90 zł na zaledwie 77,67 zł. A to jeszcze nie koniec sposobów na oszczędzanie.

Jeszcze taniej z doładowaniami! EA Sports FC 25 w promocji na PS4 i PS5

Promocja obowiązuje do 31 lipca, ale zdecydowanie warto z niej skorzystać jak najszybciej. Zwłaszcza że kupując tanie doładowania PSN w sklepie Instant-Gaming, można urwać dodatkowe kilka lub nawet kilkanaście złotych. To świetna opcja, by zgarnąć EA Sports FC 25 dosłownie za grosze.

Gra zawiera wersje na obie generacje konsol, więc nie musisz się martwić, czy za jakiś czas nie będziesz musiał kupować jej ponownie. W pakiecie są też wszystkie nowe funkcje, m.in. rozbudowana kariera menedżerska i tryb Rush 5 na 5 w Ultimate Team. Twórcy chwalą się też nowym systemem taktyki oraz bardziej realistyczną SI.

Warto też przypomnieć, że EA Sports FC wspiera rozgrywkę online (do 22 graczy). Do tego należy doliczyć również funkcję Remote Play. Oceny użytkowników są mieszane, bo średnia to 3,41 na 5 gwiazdek. Ale przecież dla wielu to nadal najważniejszy piłkarski tytuł na rynku.

Dla fanów piłki nożnej to dobra okazja, by złapać najnowszą część serii w bardzo atrakcyjnej cenie. A jeśli jeszcze dorzucisz tanie karty doładowujące PSN, ostatnio wydana gra piłkarska od EA kosztować Cię będzie o wiele mniej niż bilet na stadion.

Źródło: PS Store