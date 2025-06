Dying Light: The Beast za darmo. Techland wyjaśnia

Dying Light: The Beast za darmo dla posiadaczy Ultimate Edition Dying Light 2! Masz Dying Light 2: Stay Human w edycji Ultimate? To szykuj się na nową grę bez dodatkowych opłat.

Techland rozwiał wątpliwości graczy czekających na DL: The Beast. Najnowszy wpis na Reddicie potwierdza, że osoby posiadające Dying Light 2: Stay Human w wersji Ultimate dostaną dostęp do nowej produkcji bez żadnych dopłat. Tytuł automatycznie pojawi się w bibliotece użytkownika i będzie gotowy do pobrania w dniu premiery, czyli 22 sierpnia 2025.

Dying Light: The Beast dla niektórych za darmo

Ale to jeszcze nie wszystko. Razem z nową grą, właściciele Ultimate Edition otrzymają również pakiet Hero of Harran. To zestaw bonusowej zawartości dla Dying Light: The Beast. Nie trzeba niczego robić. Techland potwierdza, że wszystko zostanie przypisane automatycznie w dniu premiery.

Jeśli ktoś wcześniej kupił tylko podstawową wersję Dying Light 2, ale potem dokupił ulepszenie do edycji Ultimate, również może spać spokojnie. W takim przypadku również zostanie mu udostępniona pełna wersja The Beast wraz z bonusem. To ważna informacja dla tych, którzy zaktualizowali grę dopiero po premierze.

Twórcy wyjaśnili też, jak wygląda sytuacja z ulepszeniem do Deluxe Edition nowej gry. Choć Ultimate Edition Dying Light 2 daje dostęp do podstawowej wersji The Beast, to jeśli ktoś zapragnie rozbudowanej edycji, będzie mógł dokupić ją już po premierze. Na razie nie ma możliwości przeskoczenia na Deluxe przed 22 sierpnia. To kwestia techniczna, którą Techland ma dopiero ogarnąć.

Na razie wiadomo, że The Beast przeniesie graczy do Castor Woods. To nowa lokacja, gdzie czeka ich świeża kampania, znany bohater i, najpewniej, świeże spojrzenie na parkourową rozgrywkę. Z kolejnymi szczegółami trzeba będzie poczekać. Posiadacze Ultimate Edition Dying Light 2 mają powód do zadowolenia.

Źródło: Reddit