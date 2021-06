Tak wygląda Dying Light na RTX 3090 w 8K z ray tracingiem

Od momentu premiery w 2015 Dying Light zdążyło trochę zdziadzieć pod względem technicznym. Youtuber pokazał grę z unowocześnioną oprawą wideo.

Autor kanału Digital Dreams na YouTube usostępnił filmik, który prezentuje pierwszą część Dying Light na Nvidia RTX 3090 w 8K z ray tracingiem. Do zaimplementowania technologii ray tracing do gry twórca nagrania użył własnej modyfikacji o nazwie Beyond all Limits Raytracing Preset. Tym sposobem Dying Light zyskało nową jakość oświetlenia. Finalny efekt zarejestrowano na 10-minutowym nagraniu, które prezentujemy poniżej.

Na koncie Digital Dreams można zobaczyć wiele podobnych materiałów, na których modder wyciska co może z innych gier – na przykład z Cyberpunka 2077 i GTA V. Oczywiście nie mogło też zabraknąć prób uruchomienia Skyrima z przeróżnymi modyfikacjami. Niedawno pisaliśmy też o odpaleniu Wiedźmina 3 w podobnej konfiguracji sprzętowej i z ponad 50 modyfikacjami. Odświeżony w ten sposób tytuł wygląda zjawiskowo.

Ostatnio Techland dzieli się kolejnymi wiadomościami dotyczącymi nadchodzącego Dying Light 2. W maju dowiedzieliśmy się między innymi, że tytuł zadebiutuje 7 grudnia. Wtedy gra trafi na PC, PS4, PS5, Xboksa One i Xboksa Series X/S. Znane nam są również szczegóły dotyczące fabuły produkcji – jak chociażby to, że akcja DL2 ma rozgrywać się 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części.