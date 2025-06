Limitowany DualSense Death Stranding 2 w polskich sklepach. Lista i ceny

Sony wprowadza do sprzedaży limitowaną wersję pada DualSense z okazji premiery Death Stranding 2: On The Beach. Specjalna edycja kontrolera zdobiona motywami z gry trafi do sklepów 26 czerwca, czyli tego samego dnia, co sama gra.

Gdzie kupić limitowanego DualSense i za ile?

Wersja limitowana nie różni się funkcjonalnie od klasycznego DualSense’a, ale wyróżnia się charakterystycznym, złotym designem inspirowanym motywami z Death Stranding 2. W tym logiem BB i delikatnymi detalami przypominającymi elementy ekwipunku z gry. Zainteresowanie edycją limitowaną jest spore, więc jeśli ktoś chce ją zgarnąć w normalnej cenie, warto zareagować szybko.

Limitowana edycja kontrolera ma zadebiutować równocześnie z grą, czyli 26 czerwca 2025. Warto podkreślić, że produkt sprzedawany jest osobno. Nie wchodzi w skład żadnego zestawu z grą ani edycji kolekcjonerskiej. Także jeśli Was kusi, radzę zastanowić się szybko. Tego typu limitowane wydania sprzętu Sony znikają bardzo szybko.

Źródło: Opracowanie własne