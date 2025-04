W tej grze otworzysz własny fast-food. Prolog dostępny za darmo

Własny fast-food, biznes marzeń. Co wy na to, żeby taki założyć? W tej grze to możliwe. Już teraz pobierzecie prolog za darmo na Steam.

Pobierz Drive Thru Simulator: Prologue za darmo

Drive Thru Simulator: Prologue to darmowe wprowadzenie do rozgrywki, w której stajesz za sterami własnej restauracji typu fast food. Twoim zadaniem jest obsługiwanie klientów w ekspresowym tempie – od przyjmowania zamówień, przez grillowanie soczystych burgerów i smażenie frytek, aż po zarządzanie zapasami i rozwój lokalu. Liczy się szybkość, precyzja i umiejętność panowania nad chaosem w godzinach szczytu!

W grze możesz zamawiać świeże składniki online, dowolnie ustawiać wyposażenie kuchni i dbać o porządek, by zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Nowe mechaniki, takie jak ulepszony grill, system dnia, mini-gra w blackjacka czy mycie podłóg, wprowadzają dodatkową głębię i humorystyczny szlif do codziennej pracy w gastronomii. To idealna pozycja dla fanów symulatorów, którzy chcą na własnej skórze poczuć, jak to jest prowadzić prężnie działający fastfoodowy biznes.

Link do pobrania na Steam znajdziecie poniżej:

Co powiecie na taki sposób spędzania czasu w wirtualnym świecie? Z pewnością jest to opcja kusząca i… smaczna.

Źródło: Steam