Jedyne 4 zł zamiast 230 zł. Gra dla fanów science-fiction o wiele taniej niż na Steam

Na Steamie Distant Worlds 2, czyli rozbudowana strategia 4X w kosmicznych klimatach, kosztuje obecnie 231,99 zł. Tymczasem w wybranych sklepach z cyfrowymi kluczami – jak Instant-Gaming – można ją nabyć za zaledwie 4,26 zł. Różnica w cenie sięga ponad 200 zł, co czyni tę promocję jedną z najbardziej drastycznych w ostatnim czasie.

Strategiczny kolos dla fanów eksploracji

Distant Worlds 2 to sequel cenionego przez fanów gatunku tytułu, który stawia na olbrzymi, dynamiczny świat – gracz kontroluje międzygwiezdne imperium, zarządza gospodarką, prowadzi dyplomację, buduje flotę i eksploruje galaktykę pełną frakcji, zagrożeń i losowych wydarzeń.

Rozgrywka rozgrywa się w czasie rzeczywistym z aktywną pauzą, co pozwala na precyzyjne kontrolowanie postępu oraz dostosowanie tempa gry. Światy są generowane proceduralnie, a sama galaktyka może zawierać nawet do 2000 systemów słonecznych, co daje ogromne możliwości taktyczne i eksploracyjne.

W grze nie brakuje również systemów automatyzacji, które mogą wyręczyć gracza w zarządzaniu poszczególnymi aspektami imperium. To pozwala dopasować poziom skomplikowania do własnych preferencji – można więc skupić się na walce, ekspansji albo ekonomii.

Distant Worlds 2 doczekało się już kilku aktualizacji i rozszerzeń, które poprawiły stabilność i dodały nowe funkcje. Mimo wysokiej ceny na Steamie, wielu graczy docenia głębię systemów i potencjał długich sesji strategicznych.

Źródło: Opracowanie własne