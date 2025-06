Ostro zjechany film niebawem na Disney+. Sami zobaczycie, czy to aż taka porażka

Choć kinowa premiera okazała się rozczarowaniem, Disney nie składa broni. Już 11 czerwca na platformie Disney+ pojawi się aktorska wersja Śnieżki, jedna z najgłośniejszych (i najbardziej krytykowanych) premier tego roku. Film, który do tej pory wzbudzał więcej emocji niż zachwytów, będzie teraz dostępny dla każdego subskrybenta.

Film, który miał być hitem, a został memem

Śnieżka z Rachel Zegler i Gal Gadot w rolach głównych miała być kolejnym wielkim sukcesem Disneya. Wyszło inaczej. Film kosztował gigantyczne pieniądze, według różnych źródeł od 270 do nawet 350 milionów dolarów, a mimo to zarobił globalnie jedynie 205,5 mln. Do tego doszła fala negatywnych recenzji, a niektóre portale wskazują, że to jedna z najgorzej ocenianych produkcji w historii IMDb.

Nie pomogła też premiera VOD, która miała miejsce 13 maja. Nawet tam Śnieżka nie zdobyła większego zainteresowania. Teraz Disney liczy na drugie życie filmu w streamingu. I tym razem bez dodatkowych opłat.

Disney+ wkrótce ze Śnieżką

Reżyserią zajął się Marc Webb (500 dni miłości, Niesamowity Spider-Man), a scenariusz napisała Erin Cressida Wilson. Film pozostaje wierny klasycznej strukturze. Mamy więc księżniczkę uciekającą przed złą macochą i siedmiu osobliwych towarzyszy. Nie brakuje też muzyki. Łącznie to aż 11 utworów, w tym klasyki jak Heigh-Ho i Whistle While You Work, ale również nowe piosenki autorstwa duetu Pasek & Paul (La La Land).

Chociaż recenzje były mieszane, część krytyków uznała, że Śnieżka jest lżejsza od innych aktorskich remake’ów Disneya, takich jak Mulan czy Alicja w Krainie Czarów. Jeśli dotąd unikaliście tego filmu z powodu kontrowersji, teraz będziecie mogli sami zdecydować, czy nowa Śnieżka to tylko marketingowa klapa, czy może niedoceniony eksperyment. Premiera na Disney+ już 11 czerwca. To może być idealny moment na własny seans i wyrobienie sobie zdania.

Źródło: Variety