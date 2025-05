Disney+ z wielką premierą dla fanów Marvela. Film już dostępny

Disney+ dorzucił dziś do swojej oferty mocny punkt – najnowszy film Marvela, który miał premierę w kinach zaledwie kilka miesięcy temu. „Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały Świat” to kolejny etap rozwoju uniwersum MCU, tym razem z nowym-starym bohaterem w tytułowej roli. Jeśli ktoś nie zdążył obejrzeć filmu w lutym, teraz może to zrobić wygodnie w domu.

Fani Marvela w końcu dostają coś świeżego

Choć produkcja zebrała zaledwie 47% pozytywnych recenzji od dziennikarzy, to widzowie ocenili ją dużo lepiej – aż 78% z ponad 10 tysięcy głosów na Rotten Tomatoes wskazuje, że to film wart uwagi. Historia opowiada o nowym Kapitanie Ameryce i jego próbie odnalezienia się w skomplikowanym, zmieniającym się świecie. Sam film nie sili się na wielkie rewolucje, ale pokazuje bohaterów z bardziej ludzkiej strony i rozwija wątki, które będą ważne w kolejnych etapach MCU.

Zaskoczeniem dla wielu widzów była jakość tej opowieści – mimo że nie zapowiadała się na hit sezonu, sporo osób chwali ją za dobrze napisane postacie i sensowny scenariusz. „Nowy Wspaniały Świat” nie stara się być wielkim widowiskiem, ale oferuje przyzwoitą, momentami nawet kameralną historię w komiksowym świecie.

Dodanie filmu do biblioteki Disney+ jest częścią szerszego planu rozbudowy oferty platformy. Obecność „Nowego Kapitana Ameryki” może przyciągnąć także tych, którzy na co dzień omijają Marvela – właśnie dlatego, że film okazał się zaskakująco przystępny. I choć nie ma tu rewolucji, to spokojnie może zapewnić dwa godziny solidnej rozrywki.

