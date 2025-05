Death Stranding nie tylko film. Kojima zapowiada kolejny projekt

Death Stranding jako anime? Kojima potwierdza – nowy projekt już w produkcji! Po długich spekulacjach nadszedł ten moment – Hideo Kojima oficjalnie ogłosił, że Death Stranding doczeka się anime. I wszystko wskazuje na to, że będzie to coś więcej niż tylko fanserwis.

Death Stranding to jedna z tych gier, które od początku wywoływały emocje. Dla jednych – arcydzieło, dla innych – dziwactwo. Jedno jest pewne: to projekt bardzo osobisty i wyjątkowo filmowy. Dlatego wielu graczy od lat mówiło, że historia Sama Portera Bridgesa aż prosi się o pełnoprawne anime. Teraz to już nie tylko marzenia – Hideo Kojima potwierdził, że produkcja ruszyła.

Death Stranding jako gra, film i teraz również anime

W rozmowie z Vogue Japan Kojima zdradził, że poza aktorskim filmem, o którym mówi się od miesięcy, powstaje także animowana adaptacja. Twórca stawia sobie ambitne cele – chce, by jego filmowe Death Stranding miało szansę na nagrody w Cannes czy Wenecji. Jednocześnie zaznacza, że anime to nie tylko dodatek – to projekt realizowany z równie dużym zaangażowaniem.

Kojima od dawna podkreśla, że nie widzi granic między grami a filmami. Jego zdaniem te media będą się coraz mocniej przenikać, a Death Stranding jest idealnym przykładem takiej synergii. Już pierwsza gra oferowała mocno filmowe doświadczenie, a Death Stranding 2: On the Beach tylko to pogłębia. Dlatego anime wydaje się naturalnym krokiem – medium, które pozwoli opowiedzieć historię w jeszcze bardziej emocjonalny i artystyczny sposób.

Na razie nie znamy szczegółów – nie wiadomo kto odpowiada za animację, ani kiedy możemy spodziewać się premiery. Jednak znając Kojimę, można się spodziewać nietuzinkowego projektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, fani Death Stranding mogą liczyć na prawdziwą wizualną ucztę. A jeśli ktoś jeszcze nie grał – może właśnie anime będzie tym, co przekona go do tej niezwykłej opowieści.

Źródło: Tech4Gamers