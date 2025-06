Te gry się kocha albo nienawidzi. Teraz dwie części kupicie za jedyne 11 zł na Steam

Dziwaczne morderstwa, agent FBI z własnym wyimaginowanym kumplem i miasteczko, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje. Deadly Premonition 1 i 2 wylądowały w mocno przecenionym pakiecie za cenę frytek z maka.

Agent York w obydwu Deadly Premonition

Deadly Premonition: The Director’s Cut to kultowy już horror psychologiczny, który zdobył fanów dzięki swojej dziwacznej fabule, klimatom rodem z Twin Peaks i całej masie „ale co tu się właśnie wydarzyło?”. Wcielasz się w Francisa Yorka Morgana, który przybywa do Greenvale, by rozwiązać sprawę morderstwa młodej kobiety. Po drodze rozmawia z „Zachem”, swoim wymyślonym towarzyszem, prowadzi śledztwo, ściga potwory i je obiady z mieszkańcami. Mechanicznie bywa topornie, ale historia i klimat rekompensują wszystko, albo wręcz przeciwnie, jeśli nie masz cierpliwości do niedoskonałości.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise działa trochę jak prequel i sequel w jednym. Część akcji toczy się kilka lat przed wydarzeniami z jedynki, część po nich. Tym razem historia przenosi się do Le Carré w Luizjanie, gdzie młodszy York bada kolejne brutalne zbrodnie. Nową bohaterką jest agentka FBI, która w przyszłości próbuje połączyć fakty i dojść do prawdy. Opowieść wciąż jest dziwna, pokręcona i pełna niepokojących detali.

Obie gry nie są wolne od problemów technicznych. Momentami trzymają się na słowo honoru, ale to właśnie ich urok. Jeśli lubisz gry, które są bardziej „do przeżycia” niż „do zaliczenia”, to masz tu dwie takie w pakiecie. Nie każdemu podejdą, ale jeśli złapiesz ten klimat, wsiąkniesz na dobre.

Źródło: Steam