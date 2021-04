Zagrałeś w Days Gone za darmo, to też dobrze. Sony Bend reaguje na kontrowersje

Lead Designer Days Gone odniósł się do słów swojego dawnego kolegi z pracy. Deweloper podziękował wszystkim graczom za zainteresowanie tytułem nawet, jeśli nie kupili gry za pełną cenę lub w ogóle nie wydali na nią ani grosza.

Niedawno gamingowa część Internetu dosłownie eksplodowała po słowach scenarzysty ostatniej gry Bend Studio. John Garvin stwierdził, że tytuł nie doczeka się kontynuacji poniekąd przez to, że gracze nie chcieli kupić go na premierę i czekali na przeceny lub dostępność w PS Plus.

Zdanie Garvina spotkało się z wieloma krytycznymi opiniami. W końcu do jego wypowiedzi niebezpośrednio odniósł się nawet inny deweloper, który pracował nad Days Gone.

Lead Designer gry, Eric Jensen, podziękował graczom za zainteresowanie produkcją. Według niego, uznanie należy się każdemu, kto poświęcił uwagę grze. Nie tylko osobom, które kupiły ją za premierową cenę.

Niezależnie od tego, czy kupiłeś DG pierwszego dnia, pożyczyłeś je od znajomego, oglądałeś, jak ktoś inny w nie grał, czy też wypróbowałeś w ramach PS Now lub PS+, doceniam cię. Dziękuję, że gracie w naszą grę. Fala miłości i wsparcia dla naszej gry i naszego studia była niesamowita. – pisze Eric Jensen na Twitterze

O ile powyższa wypowiedź nie wspomina o Garvinie, tak chyba każdy zrozumiał jej przekaz. Jensen ma zgoła inne podejście do otoczki stworzonej ostatnimi czasy wokół gry i ewidentnie nie zgadza się ze słowami scenarzysty.

To dość nietypowa sytuacja. Deweloperzy pracujący nad tym samym tytułem rzadko kiedy wymieniają się publicznie takimi spostrzeżeniami. Rzecz jasna Garvin nie pracuje w Bend od dłuższego czasu. Z pewnością czuje się więc bardziej swobodnie, jeśli chodzi o wymianę spostrzeżeń na temat odbioru gry.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.