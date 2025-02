Darmowe GTA z Bangladeszu. Tak szalone, że musicie to zobaczyć

Project Bengal – darmowe GTA w dalekiej Azji

Azjatyckie GTA to nie tylko Sleeping Dogs. Teraz do gry wkracza Project Bengal, czyli sandbox zabierający nas do Bangladeszu. Nie jest to typowe miejsce akcji tego typu gier, ale może właśnie w tym tkwi metoda?

Witaj w Project Bengal , otwartej przygodowej grze akcji rozgrywającej się na tętniących życiem ulicach Bangladeszu. Zanurz się w bogatym w szczegóły świecie, w którym możesz swobodnie wędrować, brać udział w intensywnej akcji i przeżyć własną historię przestępczego imperium — wszystko w języku bengalskim – tak twórcy opisują swoją grę. A co oferuje sama rozgrywka?

Żywy, funkcjonujący świat z przechodniami i wydarzeniami

Wiele historii i ról do odegrania – wszystko w ramach świata przestępczego

Swoboda poruszania się i dynamiczna akcja

Walka i jazda pojazdami

Personalizacja postaci

Ciekawy styl wizualny

Poznaj lokalną kulturę

Czysta zabawa dla jednego gracza

Grę dodacie do swojego konta z poniższego linku:

Zobacz też: Xbox Game Pass na marzec 2025. Znamy 3 tytuły, jeden zapowiada się genialnie

Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ten projekt jest tak szalony… że aż dam mu szansę. Rzadko kiedy mamy okazję pograć w „nowe GTA” – nawet, jeżeli to tylko jakaś quasi-podróbka czy specyficzne wcielenie w dziwnych realiach. A że sam w Bangladeszu nie byłem, to spróbuję odwiedzić go w wirtualnych realiach. Kto wie, może i wam się spodoba?

Źródło: Steam