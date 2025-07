Cyberpunk 2077 i nowy patch. Twórcy zawiedzeni

Nowa łatka do Cyberpunka 2077 zadebiutuje już jutro, a w niej, poza usprawnieniami i funkcjami Photo Mode, pojawi się m.in. nowy motocykl i trzy auta. Jednym z nich jest Yaiba ARV-Q340 Semimaru, pojazd, który mogą kojarzyć fani komiksu Cyberpunk 2077: Kickdown. Odblokować go można za wykonanie dwóch zadań pobocznych: The Hunt i The Beast in Me. Fajny smaczek dla fanów lore? Jak najbardziej. Tyle że (jak się okazuje) gracze zupełnie przegapili jego wcześniejszą zapowiedź.

Podczas najnowszego REDstreamu Paweł Sasko, reżyser zadań i współtwórca uniwersum, wyraźnie dał znać, że jest… nieco rozczarowany. „Zamieściliśmy ten samochód już wcześniej – na ostatniej stronie komiksu Kickdown. To był mały teaser. Chcieliśmy sprawdzić, czy ktoś go zauważy. No i niestety, Reddit zawiódł” powiedział z uśmiechem, ale i nutą goryczy. „Robimy masę rzeczy, które umykają uwadze. Musicie bardziej uważać, serio”.

To nie pierwszy raz, kiedy CD Projekt przemyca informacje o świecie Night City poza grą. Studio od początku inwestuje w komiksy, książki i inne media, które budują szerszy kontekst fabularny. Ale ten przykład jasno pokazuje, że wiele takich detali trafia w próżnię. A szkoda, bo zamiast typowego „wow, nowa fura”, moglibyśmy mieć moment odkrycia: „Hej, przecież to ta z komiksu!”.

Zobacz też: Legendarny FPS, czyli DOOM. To od niego wszystko się zaczęło

Można się śmiać, że twórcy są trochę przewrażliwieni, ale trudno nie przyznać im racji. Ten projekt przybrał już takie rozmiary i poziom złożoności, że po prostu zasługuje na godną dozę uwagi od graczy.

Źródło: gamesradar.com