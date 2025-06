Cyberpunk 2077 z nowym modem. „Weeee” to czyste szaleństwo

Nowy mod do Cyberpunk 2077 to istne szaleństwo

Zamiast korzystać z windy w Megabuildingu H10, twój V może od teraz wślizgnąć się do świata przez… plastikową zjeżdżalnię. Autentycznie. Z pełną animacją. Ze śmieciami na końcu. Z cichym „thud” w chwili lądowania. To brzmi jak głupi żart — i dokładnie tym jest. Ale zrealizowanym z taką precyzją i wdziękiem, że głowa mała.

Autorem tej miniatury absurdu jest Phil „Deceptious” Wright, modder-legenda sceny Cyberpunka. Facet ma na koncie poważne rzeczy: od nowych wątków fabularnych po niestandardowe opcje tworzenia postaci. Ale najwyraźniej przyszedł dzień, kiedy zapytał sam siebie: „Co by było, gdyby V miał zjeżdżalnię?” — i zrobił to. To nie jest żaden tani dodatek, który psuje immersję. Wręcz przeciwnie – zjeżdżalnia została tak zgrabnie wkomponowana w architekturę budynku, że wygląda jakby CD Projekt dodał ją w którejś aktualizacji i zapomniał się pochwalić. Wszystko działa jak w zegarku: animacja startuje płynnie, lądowanie jest miękkie, a gdy już wylądujesz w śmieciach, masz nawet drabinkę, żeby bezpiecznie zejść na chodnik.

W świecie, gdzie każda decyzja moralna musi mieć ciężar filozoficzny, a side questy rozkminiasz godzinami, ta zjeżdżalnia jest jak głęboki oddech świeżego powietrza. Może to V, który panicznie boi się wind? Albo taki, który upodobał sobie „alternatywne” wyjścia? Może to jego mały bunt wobec korpo-architektury? A może… po prostu lubi krzyczeć „weeee!” o poranku, zanim zacznie strzelać do gangów?

Do działania moda „Weeee” potrzebujesz dwóch bibliotek: ArchiveXL i Codeware — jeśli kiedykolwiek modowałeś Cyberpunka, masz je pewnie już zainstalowane. Samą zjeżdżalnię znajdziesz jak zwykle na Nexus Mods.

Źródło: rockpapershotgun.com