Nowy trailer Cyberpunk 2077 zwraca uwagę na modę panującą w Night City. CD PROJEKT RED zaprezentowało kilka styli, na które trafimy w grze.

Wiemy, że ubrania w świecie Cyberpunk 2077 będą miały ogromne znaczenie. Wpływają one na poszczególne statystyki w rozmowach i walce, a przy okazji oczywiście pełnią funkcję kosmetyczną. Choć nie będziemy mieli okazji grać w perspektywie trzeciej osoby zbyt często, to wciąż wielu graczom zależy na spersonalizowanym stroju postaci.

Okazuje się, że nie tylko V dostosowuje styl do swoich preferencji. Moda w Night City stanowi szalenie istotny element społeczeństwa i CD PROJEKT RED przybliżyło graczom wszystkie jej ważniejsze aspekty.

Pierwszym z czerech zaprezentowanych styli jest Kicz. Osoby podążające tym trendem stawiają przede wszystkim na wygląd i odkładają funkcjonalność na drugi plan. To przede wszystkim kolorowe, efektowne stroje, które zwracają uwagę.

Kolejnym nurtem mody Night City okazuje się być Entropizm. W tym przypadku wygląd idzie w odstawkę i liczy się przede wszystkim użyteczność. Styl ten preferują najubożsi mieszkańcy miasta.

W totalnej opozycji do powyższego stoi Neomilitaryzm – „istota ponad stylem. Eleganckie stroje przeznaczone dla bogatszych pracowników korporacji to estetyczne, najczęściej jednolite ubiory, które może i nie wyróżniają się bogatą kolorystyką i zdobieniami, ale naprawdę robią wrażenie. Już wiem, w co ubiorę swojego korpo-najemnika.

Na sam koniec prezentacji zostawiono coś dla osób chcących pochwalić się statusem społecznym swojej postaci. Neokicz to styl zarezerwowany dla celebrytów i najbogatszych mieszkańców Night City. Tutaj postawiono na drogie, ekskluzywne ubrania, które przywodzą na myśl pierwszy ze styli, jednak w odświeżonej formie.

Dobrze, że Redzi zwrócili uwagę na to, jak ubierają się mieszkańcy Nocnego Miasta. Ukazanie kontrastów pomiędzy różnymi klasami społecznymi jest szalenie ważne w budowaniu spójnego świata gry.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.