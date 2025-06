Cyberpunk 2077 zaskakuje jakością na Switch 2. Lepszy od PS4 Pro, depcze po piętach Series S

Dwa dni temu na rynku zadebiutowała konsola Nintendo Switch 2. Tym samym sporo gier pojawiło się na przenośnej konsoli. Wśród nich znalazł się hit polskiego studia CD Projekt RED, czyli oczywiście Cyberpunk 2077. W sieci pojawiła się szczegółowa analiza technicznap. Porównuje ona grę w wersjach na Nintendo Switch 2 z PlayStation 4 Pro oraz Xbox Series S. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Cyberpunk 2077 porównany na Switch 2 z PS4 Pro i Xbox Series S

Okazuje się, że dzięki wykorzystaniu technologii DLSS od NVIDII, wersja gry na przenośnej platformie nie tylko dorównuje, ale w niektórych aspektach nawet przewyższa wersje na PlayStation 4 Pro i Xbox Series S. W trybie zadokowanym Cyberpunk 2077 oferuje dwa ustawienia: tryb jakości i tryb wydajności.

Tryb jakości upscaluje obraz do 1080p przy 30 klatkach na sekundę, przy wewnętrznej rozdzielczości między 720p a 635p. W trybie wydajności również mamy do czynienia z upscalingiem do 1080p. Za to otrzymujemy około 40 klatek na sekundę przy renderowaniu obrazu w niższej rozdzielczości (635p–540p). W trybie przenośnym, jakość obrazu nadal robi wrażenie. Mimo spadków do 504p, DLSS pozwala osiągnąć płynne 720p lub 1080p w zależności od ustawień. A jak to wszystko wygląda obok pozostałych wersji?

W porównaniu do PS4 Pro, która działa w dynamicznej rozdzielczości 1188p–972p przy niestabilnych 30 fps, Switch 2 oferuje bardziej spójne doświadczenie. Wersja na PS4 Pro także nie otrzymała żadnych aktualizacji po wersji 1.6, co siłą rzeczy stawia ją technologicznie w tyle. Xbox Series S oferuje do 60 FPS, ale rezygnuje z niektórych efektów graficznych – np. ambient occlusion, które na Switchu 2 zostało zachowane.

Warto też zwrócić uwagę na czasy ładowania. W tej kwestii Nintendo Switch 2 ładuje grę aż dwa razy szybciej niż PS4 Pro, choć nadal odrobinę wolniej niż Series S czy PlayStation 5. Gdy jednak to wszystko zestawimy razem, to wciąż otrzymujemy naprawdę imponujący przykład optymalizacji.

Źródło: Twisted Voxel