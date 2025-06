Czekasz na aktualizację Cyberpunk 2077? CDPR ma złe wieści

Nowa aktualizacja do Cyberpunk 2077 opóźniona

W oficjalnym komunikacie, CDPR przyznał, że potrzebuje więcej czasu, by dopracować aktualizację i oddać ją w ręce graczy w stanie, który spełni oczekiwania: „Początkowo planowaliśmy wypuścić aktualizację 2.3 26 czerwca. Potrzebujemy jednak trochę więcej czasu, by dopracować szczegóły — celujemy w skalę zbliżoną do aktualizacji 2.2. Dziękujemy za cierpliwość i damy znać, gdy tylko będziemy gotowi!” Nie ma tu dramatycznego przesunięcia o miesiące – raczej ostrożne wstrzymanie oddechu, by dowieźć coś solidnego.

Choć CDPR nie zdradził jeszcze szczegółów, oczekiwania są wysokie. Aktualizacja 2.2 postawiła poprzeczkę wysoko: przyniosła ponad 120 nowych opcji personalizacji, modyfikacje pojazdów, zmiany w trybie fotograficznym i całą masę ulepszeń. Gracze liczą, że 2.3 dorówna – albo przebije – ten zestaw. Pojawiają się też pogłoski, że przy tworzeniu patcha ponownie pomaga studio Virtuos, które wsławiło się wsparciem przy 2.2 i niedawno pracowało przy Oblivion Remastered. To może oznaczać, że CDPR skupia coraz więcej zasobów na swoich nadchodzących projektach – w tym na sequelu Cyberpunka i kolejnej grze z uniwersum Wiedźmina.

Zobacz też: Najładniejsze gry w Xbox Game Pass. Gdy liczy się grafika i… to wystarczy

Czy nowa aktualizacja przyniesie jakieś ciekawe, nowe rzeczy? Nie brakuje spekulacji. Jedni oczekują nowej broni, misji pobocznych, a może nawet małego epizodu fabularnego. Inni podejrzewają, że to ostatnia większa aktualizacja, zanim studio oficjalnie zamknie temat Cyberpunka 2077. Niezależnie od skali – patch ma trafić zarówno na PC, jak i konsole, i nie będzie wymagał dodatku Phantom Liberty.

Źródło: Glitched Online