Steam znów zaskakuje darmową premierą. Magiczna platformówka

Wszyscy chyba zgodzimy się ze stwierdzeniem, że za darmo to najlepsza możliwa cena, zaś darmowych gier nigdy nie jest za wiele. Jakiś czas temu na platformie cyfrowej dystrybucji Steam zadebiutowała kolejna darmówka. Tym razem w postaci klasycznej platformówki akcji pod tytułem Culinary Wizard. Każdy może bez żadnych opłat dodać grę do swojej biblioteki, a oferta obowiązuje bezterminowo. To oznacza, że tytuł zostaje przypisany do konta na stałe. Poniżej możecie natomiast znaleźć wszystkie najważniejsze szczegóły!

Nowa gra za darmo na Steam to magiczna platformówka akcji

Culinary Wizard to tak zwany dwuwymiarowy action-platformer z przyjemną dla oka 32-bitową pikselową oprawą graficzną. W grze wcielamy się w młodego kucharza, który po utracie pracy trafia do magicznej restauracji. Tam rozpoczyna się przygoda jego życia. W jej ramach bohater podróżuje między unikalnymi światami, walcząc z głodem jednego klienta po drugim i ożywiając składniki, opanowując kolejne kulinarne sztuczki. Nie zabrakło tutaj również walki przy użyciu nietypowych narzędzi.

Drogę do zwycięstwa możemy utorować sobie chociażby wielkim młotkiem do mięsa – dodając odrobinę soli w razie potrzeby – czy też najnowocześniejszym nożem szefa kuchni, którym możemy pokroić wrogów. Jest też niezawodna łopatka i drewniany wałek do ciasta. Do tego dochodzą różne stroje, absurdalni przeciwnicy i ręcznie rysowane lokacje. Cel? Zostać międzywymiarowym szefem kuchni. Jakżeby inaczej.

Gra zebrała już pierwsze recenzje i wszystko wskazuje na to, że jest bardzo przyjemnym, dostarczającym sporo frajdy doświadczeniem. Użytkownicy platformy chwalą tytuł za zabawne mechaniki, łatwe sterowanie oraz sporo zawartości (jak na grę tego kalibru).

