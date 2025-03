Powstaje remake legendy. Counter Strike 1.6 dostanie odświeżenie

Studio Midnight Madness postanowiło wskrzesić kultową strzelankę, w której po dziś dzień znajdziemy bardzo wielu graczy. Dla niektórych to najlepszy shooter multiplayer w historii, a dla innych kawał historii FPS-ów. Dla jednych staroć, dla kogoś innego prawdziwy skarb. Teraz jednak z pewnością nie będzie można mówić, że to „staroć”.

CS: Legacy to remake CS 1.6

Wygląda świetnie, a działać ma nawet jeszcze lepiej! Remake kultowego fenomenu w postaci CS: Legacy powstaje na SDK Source Engine z 2013 roku, ale z dodatkowymi ulepszeniami w zakresie oświetlenia czy cieniowania. Co więcej, twórcy chcą wykorzystać w 100% własny kod, opierając również grę na autorskich assetach. Nie będzie to więc żaden „tani remake” ani nawet coś, co zbyt mocno przypomina remaster. I to chyba najbardziej ucieszy fanów.

Zresztą, nie tylko to, bo sama gra pod względem mechanik ma być identyczna jak CS 1.6. Gunplay czy inne elementy rozgrywki się nie zmienią, choć twórcy zobowiązali się je unowocześnić i usprawnić tam, gdzie niegdyś nie dawały rady. Z okazji zapowiedzi przedstawiono również pierwszy zwiastun fanowskiego projektu (do obejrzenia na dole artykułu). Warto zaznaczyć, że nie będzie to byle mod, a w pełni osobna pozycja.

Najpierw twórcy chcą przeprowadzić zamknięte testy, teraz zablokowane wyłącznie dla osób wspierających w serwisie Patreon. Później gra trafi do fazy wczesnego dostępu na Steam, ma to nastąpić gdzieś w 2025 roku. Nie wiemy, czy będzie trzeba płacić, ale istnieje spora szansa, że cały projekt będzie darmowy.

Źródło: DSOGaming