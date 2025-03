Kolejny rekord padł na Steam. Tym razem chodzi o słynny hit Valve

Niedawno platforma Valve osiągnęła nowy rekord aktywności. Teraz zrobił to Counter-Strike 2.

Counter-Strike 2 po raz kolejny udowadnia swoją dominację na rynku pierwszoosobowych strzelanek, bijąc własny rekord liczby jednocześnie grających użytkowników. W zaledwie miesiąc po poprzednim osiągnięciu gra ponownie ustanowiła nowy wynik, mimo braku większych aktualizacji czy premier nowych treści.

Counter-Strik 2. Nowy rekord aktywności w hicie Valve

16 lutego bieżącego roku Counter-Strike 2 osiągnął 1,7 miliona jednoczesnych graczy, co już wtedy było imponującym wynikiem. Jednak wczoraj, 15 marca, produkcja Valve przebiła ten rekord, notując aż 1 824 989 graczy online w tym samym momencie. Jest to wzrost o blisko 100 tysięcy.

Co ciekawe, nie jest to wynikiem żadnego większego wydarzenia ani nowej zawartości. Choć w styczniu Premier Mode pojawił się w 2. sezonie, nie było żadnej konkretnej aktualizacji, która mogłaby zachęcić aż tak wielu graczy do powrotu. Wydaje się, że gra po prostu nieustannie przyciąga nowych użytkowników. Ogromny rynek skórek i przedmiotów kolekcjonerskich dodatkowo napędza aktywność na serwerach.

Na popularność gry mogły wpłynąć również działania Valve przeciwko oszustom. Pod koniec 2024 roku studio wprowadziło roczny zakaz handlu dla graczy wykorzystujących błąd w systemie Armor Pass, co miało na celu ograniczenie nieuczciwej rozgrywki. Surowsza polityka wobec oszustów może skłonić uczciwych graczy do powrotu, choć nie jest to jedyny powód rosnącego zainteresowania tytułem.

Pomimo silnej konkurencji, jaką w 2025 roku stanowią Monster Hunter: Wilds czy Avowed, Counter-Strike 2 wciąż króluje na Steam. Nawet ogromny sukces nowego Monster Huntera, który w szczytowym momencie zgromadził przecież 1,3 miliona graczy, nie zagroził dominacji produkcji Valve. Mimo mieszanych opinii, CS2 pozostaje numerem jeden wśród najpopularniejszych gier na platformie i raczej szybko się to nie zmieni.

