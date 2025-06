Clair Obscur: Expedition 33 już nie jest najlepiej ocenianą grą tego roku

Clair Obscur: Expedition 33 dla wielu była murowanym kandydatem do tytułu gry roku 2025. Gra ma na Metacriticu średnią ocen aż 93% przy ponad 80 recenzjach, co stawia ją w ścisłej czołówce tegorocznych premier. Jednak aktualizacja rankingu Metacritic „Best Games This Year 2025” przyniosła niespodziankę. Na samym szczycie znalazły się dwie produkcje Nintendo, wydane na nowym Switchu 2.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition oraz The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition przebiły wynik Clair Obscur, co może budzić pewne wątpliwości. Obydwa tytuły są ulepszonymi wersjami gier znanych już od lat, choć oczywiście zostały zaktualizowane i zoptymalizowane pod kątem nowej konsoli. Mimo to, czy naprawdę można je traktować jako zupełnie nowe gry?

Warto zwrócić uwagę, że obie produkcje Nintendo mają zaledwie łącznie 18 recenzji w serwisie Metacritic. To zdecydowanie mniej niż w przypadku Clair Obscur: Expedition 33, co może zaburzać obraz porównania. Jednak zgodnie z polityką Metacritic, liczy się data wydania konkretnej wersji gry, a nie jej pierwotna premiera. Stąd właśnie obecność edycji Switch 2 w aktualnym rankingu.

Nie ma wątpliwości, że nowe wydania Zeld to dopracowane tytuły, które błyszczą na nowej platformie. Ale czy powinny konkurować z zupełnie nowymi produkcjami jak Clair Obscur? Zdania są podzielone, a cała sytuacja pokazuje, że niektóre rankingi mogą nie oddawać pełnego obrazu.

