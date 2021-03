Wartość akcji CD Projekt mocno spadła. Co dalej?

Akcje firmy CD Projekt pikują. Komunikaty ogłoszone 30 marca odnośnie planów rozwoju firmy, nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Ogłoszenie wczorajszej strategii przez CD Projekt nie spotkało się z nazbyt ciepłym odzewem ze strony inwestorów. Kacper Korpń z Trigona DM, ocenił strategię negatywnie. Zarzucił jej m.in., że nie jest sprecyzowana w czasie (źródło):

Jest w naszym odczuciu mocno ogólnikowa i pokazuje tylko krótkoterminową perspektywę produktową, która powinna być dla rynku rozczarowaniem. Brakuje płatnego dodatku do „Cyberpunka 2077” w tym roku, nie ma zapowiedzi co do powstawania wersji online jako oddzielnego produktu, ani odniesienia liczby projektów w dłuższym terminie do założeń programu motywacyjnego