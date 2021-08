To już przegięcie. W CoD: Warzone odnaleziono glitch na „darmowy wallhack”

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Aż chce się rzec „Nowy tydzień, nowy glitch w Call of Duty: Warzone!”, ponieważ i tym razem chcę podzielić się z Wami kolejnym problemem wymienionej przed momentem gry. Co powiecie na „darmowy wallhack”?

Użytkownik Reddita o nicku js0uthh podzielił się z resztą społeczności nagraniem, które przedstawia nietypowy błąd podczas walki na terenie Verdanska. Jak możecie zobaczyć poniżej, część obiektów zaczęła migotać, dzięki czemu mógł przez nie widzieć przeciwników.

Niestety, (a może stety?) js0uthh nie poinformował, w jaki sposób doprowadził do takiej sytuacji. Być może nie wie lub dla dobra siebie i innych graczy po prostu nie chce rozprzestrzeniać tego glitcha.

W świetle ostatnich wydarzeń powiązanych z Activision Blizzard śmiem wątpić, że prędko do gry zawita łatka, która pozbędzie się tego „darmowego wallhacka” z gry. Obecnie wielu pracowników tego wydawcy strajkuje, co przekłada się na wstrzymany rozwój wielu hitów, w tym właśnie Call of Duty.

Choć osobiście bardzo lubię CoD: Warzone, intensywność odnajdowania kolejnych bugów, glitchy i exploitów w tym tytule mnie przeraża. Wielokrotnie społeczność produkcji pokazała, że znajdują się tam rzeczy, które w tytule z takim budżetem nie powinny mieć miejsca. Mam tylko cichą nadzieję, że będzie już tylko lepiej ze stanem gry, jednakże jeszcze bardziej trzymam kciuki za pozytywny rozwój sytuacji wymienionej w poprzednim akapicie.