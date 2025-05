Nowe tryby w Call of Duty mają być płatne. Do tej pory chociaż to było za darmo

Nawet już w nadchodzącym Call of Duty: Black Ops 7 możemy doczekać się płatnych, limitowanych trybów rozgrywki. Do tej pory nie trzeba było za nic takiego płacić.

Według ostatnich doniesień znanego leaker­a TheGhostOfHope, w kolejnym Call of Duty (będącym rzekomo Black Ops 7) Activision planuje wprowadzić limitowane tryby gry (LTM) wyłącznie dla posiadaczy Przepustki Sezonowej Premium. Zamiast udostępniać je wszystkim graczom, jak to miało miejsce w poprzednich grach, Activision i Treyarch zamierzają zablokować dostęp do najbardziej wartościowych wydarzeń i mechanik za „paywall’em”.

Jednocześnie w Black Ops 7 ma pojawić się więcej sezonowych LTM-ów niż dotychczas, a niektóre z nich określane są jako „wyższej wartości” – to właśnie w nich gracze będą mogli zdobyć unikalne skórki, crossoverowych operatorów, a potencjalnie nawet i nowe mechaniki. Zamiast obecnego systemu Premium Event Track, wszystkie specjalne tryby i przedmioty znajdą się w centrum uwagi Battle Passa, co pozwoli deweloperom na finansowanie coraz większych budżetów na te wydarzenia.

Choć takie posunięcie może przełożyć się na wyższe nakłady na częstsze wydawanie LTM-ów i ich promocję, rodzi też pytanie o los graczy, którzy nie będą chcieli kupować Battle Passa – czy stracą dostęp do wszystkich wydarzeń czasowych? Żadna z tych informacji nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez Activision, więc pozostaje poczekać na ostateczny komunikat i zobaczyć, jak wpłynie to na społeczność serii.

Źródło: TwistedVoxel