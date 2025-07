Znakomity roguelike za darmo na Steam. Jutro znów będzie płatny

Tylko do jutra na platformie Steam dostępna jest gra za darmo pod tytułem Bioprototype. To szalony roguelike z systemem mutacji i nie tylko!

Dokładnie dwa miesiące temu informowaliśmy Was o specjalnej promocji na grę Bioprototype. W przeszłości została ona usunięta z platformy Steam z powodu naruszeń wydawcy, jednakże sam zespół deweloperski nie był za to odpowiedzialny. Z tego względu, w ramach rekompensaty za problemy z kluczami oraz dostępnością, postanowiono udostępnić pełną wersję produkcji całkowicie za darmo. Oferta trwa dwa miesiące i tak się akurat składa, że kończy się już jutro.

Gra za darmo na Steam. Ostatnia szansa na zgarnięcie

Jeśli więc jeszcze nie dodaliście Bioprototype do swojej biblioteki, czasu zostało niewiele. Gra będzie dostępna do odebrania za darmo tylko do jutra do 20 lipca. Aby to zrobić, wystarczy zalogować się na swoje konto Steam, przejść na kartę produktu i kliknąć zielony przycisk Dodaj do biblioteki (w aplikacji) lub też Zagraj (na stronie internetowej). Produkcja automatycznie wyląduje w Waszej bibliotece, gdzie pozostanie na zawsze!

Czym jednak w ogóle jest Bioprototype? Jeśli kojarzycie Vampire Survivors, to coś w tym stylu, tyle że z bardzo nietuzinkową mechaniką rozwoju postaci. Gracz konfiguruje tutaj własne zdolności za pomocą systemu przypominającego wizualne programowanie.

W grze dostępnych jest aż 24 bohaterów. Każdy posiada unikalny dla siebie zestaw zdolności startowych. Do odkrycia czeka ponad 80 organów o różnych funkcjach, które można ze sobą łączyć kombinacje. Nowe umiejętności można tworzyć, łącząc różne organy zdobywane z pokonanych przeciwników. A jest ich, jeśli wierzyć bardzo pozytywnym recenzjom użytkowników, mnóstwo.

Źródło: Steam