Nowy Battlefield nawet w 120 fpsach na PS5 Pro? EA planuje wykorzystać pełną moc sprzętu

Choć nowa odsłona serii Battlefield wciąż nie została oficjalnie pokazana, do sieci trafiają kolejne szczegóły dotyczące technicznych usprawnień na PlayStation 5 Pro. Gra ma w pełni wykorzystać potencjał nadchodzącej wersji konsoli Sony, oferując płynność na poziomie 120 FPS i szereg innych usprawnień wizualnych.

Battlefield na nowym poziomie

Według doniesień, DICE mocno inwestuje w optymalizację Battlefielda pod kątem obecnie najmocniejszej konsoli Sony, PS5 Pro. Studio chce zapewnić nie tylko rozdzielczość 4K, ale również płynność animacji na poziomie 120 klatek na sekundę, co stanowi znaczny przeskok względem wcześniejszych części. Oprócz tego mówi się o zaawansowanym ray tracingu, ulepszeniach cieniowania, a także rozbudowanej fizyce destrukcji. To

Nowy Battlefield ma być pokazem możliwości sprzętowych obecnej generacji, zwłaszcza na PS5 Pro, gdzie docelowo ma prezentować „najlepsze możliwe doświadczenie konsolowe”. Twórcy planują też znaczące zmiany w samej strukturze rozgrywki – o tym jednak więcej dowiemy się zapewne podczas oficjalnej zapowiedzi, która spodziewana jest jeszcze w tym roku. Skoro testy trwają już dłuższy czas, być może niedługo dostaniemy jakąś konkretną prezentację?

Wszystko wskazuje na to, że nowa odsłona serii ma ambicje, by ponownie stać się liderem wśród sieciowych strzelanek, oferując nie tylko widowiskową rozgrywkę, ale też prawdziwie nową jakość techniczną na konsolach. Oczywiście to nadal tylko plotki i zamiary. Czy uda się je zrealizować? No cóż… lepiej za bardzo się nie cieszyć, lecz nie ma powodów do obaw. W końcu tak intensywnego testowania Battlefielda przez community nie było nigdy.

Źródło: mp1st