Battlefield powraca! DICE szykuje globalne testy gry

Wielki test serwerów Battlefield

To jednorazowy test – szybki, intensywny i z jasno postawionym celem: sprawdzić, jak serwery radzą sobie z dużym obciążeniem. DICE planuje udostępnić wybrane mapy i tryby, by przeprowadzić testy stabilności i wydajności infrastruktury sieciowej. Start zaplanowano na piątek, 23 maja, o godzinie 10:00 czasu CEST. Po trzech dniach dostęp do gry zostanie zablokowany.

Ale uwaga – nie każdy się załapie. DICE właśnie rozsyła nową falę zaproszeń, jednak nawet wcześniejsze zapisanie się do programu nie gwarantuje udziału. Kogo wybiorą? Tego nie wiadomo – kryteria selekcji pozostają tajemnicą.

Choć „Battlefield Labs” to tylko tymczasowy tytuł testowego klienta gry, wiadomo jedno: mamy do czynienia z wczesną wersją nowego Battlefielda. Projekt jest owiany tajemnicą, ale przecieki i ruchy EA sugerują, że oficjalna zapowiedź gry nastąpi już latem – prawdopodobnie w czerwcu. Ostatnie aktualizacje testowej wersji były spore, a dataminerzy donoszą o intensywnych pracach nad zawartością. Wszystko wskazuje na to, że DICE wchodzi w końcowy etap przygotowań przed dużym ogłoszeniem.

Jeśli wcześniej zapisaliście się do testów, warto w najbliższych dniach uważnie śledzić skrzynkę odbiorczą. Zaproszenia są już w drodze i mogą trafić do Was w każdej chwili. Nowy Battlefield zaczyna pokazywać pazury – i chociaż to dopiero pre-alpha, dla wielu graczy to pierwszy sygnał, że marka wraca do formy.

Źródło: mp1st.com