Ubisoft ma bardzo miłą niespodziankę dla graczy Assassin’s Creed Valhalla. Każdy chętny może odebrać za darmo kostium i parę bonusów do gry.

Ubisoft rozpieszcza fanów nowego Assassin’s Creed. Do gry trafiła aktualizacja z masą ciekawej zawartości, a dodatkowo Ubi podrzuca graczom kilka upominków. Może odebrać je każdy chętny posiadacz produkcji na każdej platformie.

Prezenty dla graczy Assassin’s Creed Valhalla

Jak ogłosiło Ubi, już teraz ze sklepu Animusa możemy odebrać trzy przyjemne prezenty. Kostium Altaira, nagrody święta Yule i 300 sztuk opalu czekają na graczy. Odbierzemy je bezpośrednio poprzez odwiedzenie wewnątrzgrowego sklepiku z zawartością.

Kostium Altaira to smaczek, który przewija się w chyba każdej odsłonie Assassin’s Creed. Ubi chętnie odświeża skórki postaci z poprzednich części serii i oferuje je w ramach nagrody za osiągnięcia lub w formie taniego DLC. O ile niezbyt wpasowuje się on do realiów Valhalli, tak najwięksi fani uniwersum powinni być zadowoleni.

Jeśli nie mieliście czasu na zaangażowanie się w święto Yule, to również zyskaliście spory powód do radości. Ubi dystrybuuje nagrody z eventu w ramach rozdawnictwa i pełną listę upominków Yule znajdziecie w tym miejscu.

Najcenniejszym prezentem dla większości graczy są jednak darmowe opale. Standardowo zdobywamy je za wykonywanie ograniczonych czasowo zadań i możemy za nie kupić cenne i rzadkie przedmioty kosmetyczne. Gromadzenie tej waluty trwa zazwyczaj dość długo, więc stali bywalcy Valhalli z pewnością się ucieszą z takiego prezentu.

Niestety, nie wszystko działa tak jak powinno. Aktualnie nie wszyscy gracze mogą cieszyć się prezentami. Ubisoft potwierdza, że u niektórych osób pojawia się błąd [0x70000d03] uniemożliwiający odebranie upominków. Firma pracuje nad jego rozwiązaniem i będzie informować graczy o postępach we wprowadzaniu poprawki.

To nagrody za wspieranie Assassin’s Creed Valhalla przez graczy

Taka niespodzianka to miły gest ze strony Ubi. Cieszy ona szczególnie mocno, jeśli spojrzymy na niedawna kontrowersje związane z mikropłatnościami obecnymi w Valhalli.

Ubisoft twierdzi, że wymienione wyżej prezenty to podziękowania za mocne wsparcie producenta w rozwoju gry. Valhalla to mimo wszystko gra-usługa, która docelowo ma rozwijać się przez wiele miesięcy. Stale widzimy w niej kolejne poprawki i nową zawartość, co zdecydowanie cieszy. To mimo wszystko bardzo dobra produkcja i choć uraczyła nas na premierę wieloma błędami, to w gruncie rzeczy nie zawiodła większości oczekiwań.

Póki co czekamy na premiery kolejnych dodatków i aktualizacji zawartości i jestem pewny, że upominki Ubisoftu umilą graczom Valhalli kolejne tygodnie rozgrywki.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.