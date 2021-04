Assassin’s Creed Valhalla – poznaliśmy szczegóły pierwszego dodatku

Ubisoft podzielił się szczegółami pierwszego dodatku do Assassin’s Creed Valhalla. Deweloperzy szykują bardzo interesującą historię, która zaprezentuje coś nieco innego niż podstawka.

Najnowsza odsłona Assassin’s Creed jest z nami już kilka ładnych miesięcy. Valhalla zbiera pozytywne opinie, choć nie obyło się bez paru kontrowersji. Niemniej gracze chętnie wracają do średniowiecznej Anglii i niektórzy wyczekują już fabularnych rozszerzeń. Pierwsze z nich debiutuje już za chwilkę i Ubi podzieliło się ciekawymi informacjami na temat fabuły.

O czym opowie pierwszy dodatek do Assassin’s Creed Valhalla?

Serwis The Gamer porozmawiał z Hugo Sahuquet, reżyserem narracji pracującym nad grą. Sahuquet odniósł się do historii, którą przyjdzie nam śledzić w trakcie dodatku Gniew Druidów.

Jak wiemy od dawna, dodatek zabierze nas do Irlandii. Nie zajmiemy się jednak podbojem tej krainy, ale za to przyjdzie nam zakumplować się z panującymi tam władcami. Sprawa jest o tyle ciekawa, że akcja dodatku rozgrywa się cztery dekady po zakończeniu wikińskich podbojów. Bitewny kurz zdążył już opaść.

Co więcej, wikingowie zadomowili się w Irlandii dość szybko i bezproblemowo przystosowali się do nowej kultury. W podstawowej Valhalli przepaść kulturowa między Anglikami i Duńczykami była ogromna, a Gniew Druidów pokaże nam nieco inny stan rzeczy.

Rozmowa z Sahuquet sugeruje, że dodatek może przedstawić bliską relację wikingów i Irlandczyków. Będzie to zgoła odmienna historia od tej, którą mogliśmy ujrzeć w Valhalli, co cieszy. Na fabularną monotonię nie będzie można narzekać.

Oto jak Ubisoft opisuje dodatek na swojej stronie.

Udaj się w podróż do Irlandii i odkryj tajemnice starożytnego i Udaj się do Irlandii i odkryj tajemnice starożytnego i tajemniczego kultu druidów, tropiąc i odkrywając ich członków. Zanurz się w celtyckich mitach i folklorze, przedzierając się przez nawiedzone lasy i olśniewające krajobrazy, jednocześnie zdobywając wpływy wśród celtyckich królów. – czytamy na stronie Ubisoftu

Premiera Gniewu Druidów odbędzie się 29 kwietnia. To pierwsze z dwóch oficjalnie ujawnionych rozszerzeń, ale to właściwie pewne, że do Valhalli zmierza więcej dodatkowej treści.

Ubisoft szykuje więcej zawartości dla Valhalli

Niedawny wyciek trzeciego dodatku zdradza, że Ubi ma szerzej zakrojone plany odnośnie popremierowego wsparcia gry. Tajemnicze rozszerzenie „Meteor” może zabrać nas tak naprawdę gdziekolwiek. Niemniej Ubisoft z pewnością szykuje sporo dodatkowego contentu.

Valhalla to mimo wszystko najcieplej przyjęta odsłona serii od lat, która przy okazji sprzedaje się bardzo, bardzo dobrze. Plotki mówią, że Ubi robi sobie roczną przerwę od zupełnie nowej odsłony i stawia na rozwój kury znoszącej złote jaja. Nie widzę w tym niczego złego. Valhalla to naprawdę porządny tytuł i cieszę się, że Ubisoft ma masę pomysłów na jego rozbudowę.

