Wyczekiwany remake Assasssin’s Creed nadchodzi?

Wszystko zaczęło się od weekendowej wypowiedzi aktora głosowego Edwarda Kenwaya – protagonisty Black Flaga. Choć nie padły konkretne nazwy, jego słowa momentalnie rozbudziły społeczność. Internet znów zaczął huczeć o remake’u. I co zrobił Ubisoft? Zamiast dementować – wrzucił krótki, ale bardzo wymowny materiał z oryginalnej gry. Wideo przedstawia głównego bohatera podczas pirackich aktywności i opatrzone jest prostym, ale trafnym podpisem: „Mentalnie jestem tutaj”.

W komentarzach pod wpisem słowo „remake” pada dziesiątki razy. Gracze są przekonani, że to nie przypadek, a świadome budowanie napięcia przed oficjalną zapowiedzią. I trudno się z nimi nie zgodzić. Ubisoft ma historię podobnych zachowań – wystarczy przypomnieć majową akcję, gdy studio również wykorzystało virala, by subtelnie przypomnieć o Black Flag w momencie fali plotek o jego remake’u.

Choć Ubisoft milczy, to wszystko wskazuje na to, że ogłoszenie remake’u to kwestia czasu. Ubisoft, choć nie mówi tego wprost, najwyraźniej komunikuje się dziś z graczami przez kontekst, memy i gesty. To subtelna, ale skuteczna forma marketingu. A jeśli remake naprawdę jest w produkcji, to bardzo możliwe, że pierwszy zwiastun zobaczymy jeszcze w 2025 roku — być może podczas Ubisoft Forward lub The Game Awards. Fani już szykują trójzębne flagi i ładują działa — Black Flag może wrócić.

Mentalement je suis là pic.twitter.com/FDsw3SceOb — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) June 30, 2025

Zobacz też: Premiery gier obecnego tygodnia. Niezależne perełki

Kto z was czeka na ten remake? Assassin’s Creed IV: Black Flag w nowej odsłonie może sporo namieszać.

Źródło: Twitter