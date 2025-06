Co powiecie na remake Assassin’s Creed IV: Black Flag? Temat gry pojawia się już od jakiegoś czasu i… Chyba coś faktycznie jest na rzeczy. Co ciekawe, o produkcji wypowiedział się główny aktor głosowy. Najwyraźniej otrzymamy powrót gry z oryginalną obsadą.

Assassin’s Creed IV: Black Flag – powrót legendy coraz bliżej? Głos Edwarda Kenwaya zdradza zbyt wiele

Wygląda na to, że korsarska przygoda Edwarda Kenwaya znów nabierze wiatru w żagle. Coraz więcej wskazuje na to, że Assassin’s Creed IV: Black Flag doczeka się pełnoprawnego remake’u – tym razem sygnał pochodzi z samego serca tej historii. Matt Ryan, aktor, który użyczył głosu głównemu bohaterowi, w rozmowie z fanami zasugerował, że wkrótce pojawi się powód, by „ponownie zagrać w tę grę”. Choć nie padły wprost żadne twarde deklaracje, jego słowa były aż nazbyt wymowne. „Jest ku temu powód, ale nie mogę jeszcze nic zdradzić” – powiedział z uśmiechem. W świecie, gdzie tajemnice to waluta, taka wypowiedź brzmi niemal jak potwierdzenie.

Remake Black Flag od miesięcy pojawia się w przeciekach i domysłach, ale teraz zyskuje bardzo ludzki i osobisty wymiar – z udziałem aktorów, którzy byli sercem oryginału. Możliwe, że Ubisoft nie tylko odświeży grafikę, ale również nagra nowe dialogi lub rozwinie historię znanych postaci. Dla fanów, którzy pokochali klimat karaibskich wód, wolności i moralnych dylematów skrywających się pod piracką banderą, to może być spełnienie marzeń. Biorąc pod uwagę niedawną premierę Assassin’s Creed Shadows, debiut remake’u jest mało prawdopodobny przed 2026 rokiem. Jednak przy tak wyraźnych aluzjach i coraz liczniejszych przeciekach, oficjalne ogłoszenie może być już tylko kwestią miesięcy.

Źródło: tech4gamers.com