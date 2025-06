Źle się dzieje w Amazon Prime Video. Zmiany na niekorzyść widzów

Kiedy Amazon wprowadzał reklamy do Prime Video na początku 2024 roku, obiecywał, że będą one znacznie rzadsze niż u konkurencji. Mowa była o zaledwie 2-3,5 minutach na godzinę. Tymczasem minęło niecałe 18 miesięcy, a widzowie oglądają już nawet 4–6 minut spotów w każdej godzinie seansu.

Amazon Prime Video się zmienia na gorsze

Zmiany potwierdzają reklamodawcy i dokumenty cytowane przez Endgadget. Amazon zwiększył pulę reklamową, by zbilansować koszty obsługi bazy 150 milionów użytkowników z rosnącymi oczekiwaniami inwestorów. Więcej spotów oznacza więcej przestrzeni do sprzedaży, ale też ryzyko. Jak wskazuje Kendra Tang z Rain the Growth Agency, obserwujemy nagły wzrost dostępnych slotów, co może z kolei przełożyć się na niższe ceny za CPM, czyli koszt dotarcia do tysiąca odbiorców. A niższe CPM-y to często gorsza jakość kampanii i mniejsze zaangażowanie widzów.

Dla subskrybentów Prime Video oznacza to jedno. Chodzi oczywiście o więcej przerywania ulubionych seriali i filmów. Co więcej, jak zauważa Ryan Mason z agencji Markacy, trudności w mierzeniu skuteczności reklam poza ekosystemem Amazona mogą zniechęcać reklamodawców do inwestowania w platformę. Sam Amazon zapewnia, że skupia się na „ulepszaniu doświadczeń reklamowych”, a nie jedynie na zwiększaniu ich liczby. Brzmi to jak klasyczna próba ratowania PR-u.

W porównaniu z innymi platformami streamingowymi Prime Video zbliża się teraz do średniej. Netflix wciąż emituje mniej reklam, natomiast Hulu i Paramount+ mają ich więcej. Jeśli jednak tempo wzrostu się utrzyma, Prime Video może dołączyć do ligowych liderów w tej niezbyt chlubnej kategorii.

Z punktu widzenia użytkownika to wyraźny sygnał, że darmowe (czy raczej „tańsze”) oglądanie zaczyna się kończyć. Amazon przekształca swoją usługę w pełnoprawną platformę reklamową, wspieraną narzędziami jak Amazon Marketing Cloud. Zmiany mają dotknąć również Polski. Pozostaje więc pytanie, jak długo użytkownicy będą jeszcze gotowi znosić kolejne minuty reklam, zanim zaczną uciekać do konkurencji. W tym także jak zareagują na to Polacy.

