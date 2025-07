Cała seria Rocky i Creed, kinowe hity i wielkie premiery. Genialny początek miesiąca w Prime Video

Amazon Prime Video z dużą premierą i powrotem legendarnych pięściarzy. Rocky i Creed wracają do gry, a to tylko początek nowości na platformie!

Początek lipca na Amazon Prime Video to prawdziwa gratka dla fanów kina. Zwłaszcza tych, którzy lubią solidny cios na ekranie. Do oferty trafiła cała seria Rocky i Creed, a towarzyszy jej kilka mocnych tytułów, w tym nowość od Kevina Costnera.

Rocky, Creed i coś dla fanów westernów w Amazon Prime Video

Nie da się ukryć, że to powrót Sylvestra Stallone’a w legendarnym wydaniu będzie dziś dla wielu najważniejszym wydarzeniem. Amazon dorzucił do katalogu wszystkie części Rocky’ego, a także filmy z serii Creed, w których pałeczkę po Balboi przejął Michael B. Jordan. To aż dziewięć filmów bokserskich, które można teraz nadrobić lub obejrzeć od nowa w jeden weekend.

Ostatnia walka Apacza

Król Staten Island

Milczenie

Rocky Balboa

Synchronic

Creed: Narodziny legendy

Creed II

Rocky

Rocky 2

Rocky 3

Rocky 4

Rocky 5

Rybka zwana Wandą

Ben-Hur

Till

Doktor Dolittle

Niewidzialny człowiek

Hobbit: Niezwykła podróż

Hobbit: Pustkowie Smauga

Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

Licorice Pizza

Duch II: Druga strona

Prawo krwi

Herkules

Obiecująca. Młoda. Kobieta.

Horyzont: Rozdział 1

Cynicy i praktycy

Ukryta strategia

Klątwa Różowej Pantery

Krwawy sport

Różowa Pantera

Różowa Pantera

Różowa Pantera 2

Oszustki

Poltergeist

Archiwum

2 Hearts

Rodzina Addamsów

Rodzina Addamsów 2

Wojna Harta

Polowanie

Każdego dnia

F/X 1

Na ringu z rodziną

Blue Velvet

O jeden most za daleko

Trolle 2

Krudowie 2: Nowa era

Bez wyjścia

Ale to nie wszystko. Platforma przygotowała również premierę Horyzont: Rozdział 1, czyli najnowszego filmu Kevina Costnera. To epicki western, który nie zachwycił krytyków, ale zdobył sympatię widzów. Średnia ocen od publiczności sięga 70%, co daje nadzieję na dobre widowisko, zwłaszcza dla tych, którzy lubią westernowy klimat i historie osadzone w XIX-wiecznej Ameryce.

Na liście nowości znalazła się też kompletna trylogia Hobbita, a więc każdy, kto ma ochotę wrócić do Śródziemia, może zrobić to bez wychodzenia z domu. Oprócz tego pojawiły się filmy takie jak Obiecująca. Młoda. Kobieta. oraz Niewidzialny człowiek – oba głośne, mocne i dobrze oceniane.

Amazon nie zwalnia tempa i na start miesiąca serwuje miks klasyki, nowości oraz uznanych produkcji ostatnich lat. Bez względu na to, czy ktoś woli magię, brutalne pojedynki, czy poruszające dramaty w lipcu raczej nie zabraknie okazji do włączenia czegoś konkretnego.

Źródło: Amazon