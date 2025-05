Nowe gry za darmo od Amazona. Genialne klasyki i świetne pozycje już dzisiaj

Wiosenna odsłona darmówek od Amazon Prime Gaming powraca z przytupem. Na pierwszy plan wysuwa się niezobowiązująca przygoda w piekle i rajskie krajobrazy Endless Legend, a całość uzupełniają klasyczne RPG oraz przyjemna zręcznościówka. Warto dodać, że wszystkie poniższe gry powinny być dostępne do odebrania mniej więcej w godzinach wieczornych.

Amazon Prime Gaming na maj 2025 – kolejne gry za darmo

Na pierwszy ogień idzie Saints Row: Gat out of Hell – spin-off oryginalnej serii, w którym przenosimy się do piekielnych zaułków pełnych szalonych misji i humoru. Dzięki kodowi GOG każdy posiadacz Prime otrzyma go bezpośrednio do swej biblioteki. Ponadto Amazon Games App wrzuca do zestawu Endless Legend Definitive Edition – oszałamiającą strategię turową, która w wersji “definitywnej”dorzuca wszystkie dodatki i poprawki, gwarantując długie godziny planowania imperium.

Natomiast Legacy of Kain: Blood Omen 2 przypomina o klimatach mrocznego gotyckiego RPG sprzed dwóch dekad. To klasyk, który fani wampirycznych przygód z pewnością przywitają z uśmiechem. Uzupełnieniem paczki jest Mail Time – lekka gra akcji z oryginalną mechaniką przesyłania listów, stworzona z myślą o szybkiej rozgrywce i zabawie w sieci.

Golf with Your Friends miało znaleźć się w maju już dziś, jednak zostało przesunięte na 29 maja. Powodem jest potrzeba dodatkowego czasu na przygotowanie kodów na GOG-a, co ma zapobiec problemom z aktywacją. Dzięki temu po drobnych opóźnieniach deweloperzy zapewnią płynną dystrybucję i unikną niepotrzebnych frustracji.

Prime Gaming to nie tylko darmowe gry. Subskrypcja Amazon Prime oferuje też darmową wysyłkę i dostęp do Prime Video. Jeżeli jeszcze nie korzystacie, warto przemyśleć dołączenie, bo kolejne zaskoczenia w czerwcu i lipcu już czekają na liście. Do zobaczenia przy odbieraniu kodów i miłego grania!

Źródło: Amazon Prime Gaming