Przetasowania w Amazon Prime Gaming na maj. Zmiana planów

Gra Golf With Your Friends trafi do Prime Gaming 29 maja zamiast 15 maja. Powód to kilka dodatkowych tygodni na przygotowanie kodów do GOG.

Golf With Your Friends dołączy do ostatniej majowej paczki Prime Gaming wraz z Masterplan Tycoon, Samurai Bringer, Liberté i Trinity Fusion. To oznacza, że subskrybenci Amazon Prime otrzymają darmowy kod do pobrania gry z GOG-a.

Zmiany w Amazon Prime Gaming na maj 2025

Pierwotnie planowano oddać Golf With Your Friends graczom 15 maja, lecz opóźnienie pozwoli deweloperom z Blacklight Interactive dopracować proces generowania kodów. Dzięki temu wszystko będzie działać bez zarzutu, a subskrybenci nie natrafią na błędy przy dodawaniu tytułu do konta. Z kolei fani innych gier z usługi w tym miesiącu muszą poczekać na datek dodatkowych treści – zestaw pojawi się dopiero po majowej aktualizacji.

Golf With Your Friends to niezależna sportowa gra multiplayer znana z chaotycznej rozgrywki. W trybie online na jednym serwerze może grać nawet 12 osób, co czyni ją ulubioną pozycją streamerów i youtuberów. Wśród obiektów znajdziesz nietypowe pola golfowe, a zabawne power-upy sprawiają, że rywalizacja jest bardziej wesoła niż symulacyjna. Gra zadebiutowała w maju 2020 i zebrała mieszane recenzje. Mimo to jej prostota i urok artystyczny sprawiają, że idealnie pasuje do modelu subskrypcyjnego.

15 maja 2025

Saints Row: Gat out of Hell (GOG)

Endless Legend Definitive Edition (Amazon Games App)

Legacy of Kain: Blood Omen 2 (GOG)

Mail Time (GOG)

22 maja 2025

FATE (GOG)

Thief 2: The Metal Age (GOG)

Everdream Valley (Amazon Games App)

Chessarama (Epic Games Store)

The Lost Ashford Ring (Legacy Games Code)

29 maja 2025

Samurai Bringer (Amazon Games App)

Trinity Fusion (Amazon Games App)

Masterplan Tycoon (Amazon Games App)

Liberté (Epic Games Store)

Golf with Your Friends (GOG)

To świetna okazja dla tych, którzy jeszcze nie wypróbowali miksu golfu i wariacji towarzyskich. Co więcej, dodanie GWYF trzy dni wcześniej niż wycofanie House of Golf 2 z usługi sprawi, że fani gatunku nie zostaną z niczym. Na deser warto wspomnieć, że w 2025 roku ukaże się sequel! Golf With Your Friends 2 wejdzie we wczesny dostęp na Steamie. Obecność oryginału w Prime Gaming może ponownie rozbudzić zainteresowanie serią przed premierą kontynuacji.

