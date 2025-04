Kultowa gra strategiczna dostępna za darmo na Steam

Kolejna gra za darmo na Steam to kultowa strategia jeszcze z ery gier Flash. Czas na nostalgiczny powrót do przeszłości!

Fani klasycznych gier strategicznych mają powody do radości. Kultowy tytuł, znany jeszcze z czasów świetnej ery tzw. gier flashowych, pojawił się na platformie cyfrowej dystrybucji Steam i jest dostępny całkowicie za darmo dla wszystkich zainteresowanych. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły!

Gra za darmo na Steam. Kultowa strategia

Chodzi tutaj o grę strategiczną pod tytułem Age of War. Pierwotnie produkcja zadebiutowała na rynku jeszcze w 2007 roku i szybko podbiła serca graczy na całym świecie. Była to jeszcze bowiem era tzw. gier flashowych, czyli tytułów, w które mogliśmy grać za pomocą nieistniejącej już technologii Flash Player. Adobe postanowiło zakończyć wspieranie tej technologii w 2020 roku. Społeczności graczy udało się jednak sporo z tych gier zachować, a niektóre są dalej dostępne w przeglądarce. Czym więc jest Age of War?

To dynamiczna strategia, w której naszym zadaniem jest ewoluować armię począwszy od epoki kamienia łupanego, a skończywszy aż na czasach współczesnych. Przejdziemy tutaj w sumie przez pięć różnych epok. Przygodę zaczynamy tutaj jako jaskiniowiec z maczugą, który używa kamieni oraz patyków do walki z przeciwnikami. Z czasem jednak przyjdzie nam korzystać z coraz to bardziej zaawansowanych broni i technologii. Możemy również budować wieże obronne, a także zbierać złoto oraz doświadczenie do ulepszeń.

Źródło: Steam