10 wspaniałych gier do 5 złotych, w tym hity AAA, świetnie oceniane gry i niespodzianki

W sklepie Instant-Gaming co i rusz aktywne są jakieś promocje. Wiele z nich pozwala zaoszczędzić m.in. na pre-ordery głośnych hitów, a inne to po prostu spore przeceny na już wydane produkcje. Obszerny katalog cyfrowego sklepu z kluczami jest jednak szczególnie imponujący, jeśli sięgniemy głębiej, do tych gier, które doczekały się największych obniżek.

10 wspaniałych gier do 5 złotych w Instant-Gaming:

No cóż – na największe wyróżnienie zasługuje zdecydowanie Immortals of Aveum, niedostrzeżona premiera AAA od EA, która nadal kosztuje ponad 200 złotych. Tak niska kwota to oczywista zachęta do sięgnięcia po ten tytuł skupiony na magicznych bataliach singleplayer. Warto również zainteresować się cyberpunkowym The Ascent czy polskim Blacktail, zabierającym graczy na piękną, folkową wyprawę. No i nie sposób odmówić Citizen Sleeper, jednej z najlepszych gier 2022 roku! Macie też „przytłaczająco pozytywnie” oceniane przez graczy My Friendly Neighborhood.

Wybrałem też kilka klasycznych produkcji, w razie jakby ktoś jeszcze nie miał okazji w nie zagrać. Star Wars KOTOR to przecież legenda sama w sobie, oferująca dziś tak samo świetny scenariusz i wciągające mechaniki rozgrywki. Podobnie zresztą jak Age of Wonders III czy od tylu lat nieustannie przerażające Condemned: Criminal Origins.

Źródło: Opracowanie własne