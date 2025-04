Zostań zarządcą cmentarza. Prolog gry dostępny za darmo

Wyobraź sobie świat, w którym śmierć nie oznacza spokoju, a cmentarz to nie tylko miejsce pochówku, ale też pole bitwy. Zombie Graveyard Simulator to nietypowe połączenie gry ekonomiczno-zarządczej i dynamicznej akcji FPS, w której za dnia prowadzisz własny cmentarz, a nocą… walczysz o przetrwanie.

Zombie Graveyard Simulator – prolog za darmo

Co powiecie na grę, w której naszym zadaniem jest… obsługa cemntarza? Ale nie taka tradycyjna. Rozgrywka dzieli się bowiem na dwa etapy. Nasze zadanie to sprawne prowadzenie nekropolii:

organizowanie pogrzebów i kremacji ,

, dbanie o groby , sadząc kwiaty i stawiając pomniki,

, sadząc kwiaty i stawiając pomniki, spełnianie próśb odwiedzających, którzy regularnie sprawdzają stan mogił swoich bliskich.

Zadowoleni goście to większe zyski i możliwość inwestowania w rozwój: rozbuduj krematorium, powiększ pole uprawne, ulepsz systemy wodne czy zwiększ powierzchnię cmentarza. Później robi się jednak nieco… niebezpiecznie. Gdy słońce zachodzi, rozpoczyna się walka. Na Twój teren ruszają fale głodnych zombie, które nie cofną się przed niczym, by dostać się do świeżych ciał… i do nas. Budujemy i ulepszamy linie obrony: od drutów kolczastych i płotów po automatyczne wieżyczki. Sięgamy po broń palną, strzelby, karabiny, a gdy amunicja się skończy — łopatę, która zawsze jest pod ręką.

Tytuł w darmowej wersji prolog pobierzecie z poniższego linku:

Źrodło: Steam