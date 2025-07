Zaledwie miesiąc po premierze taniej o połowę. Odważycie się ograć MindsEye?

Miała być bomba, wyszedł niewypał. MindsEye od byłego twórcy GTA miało stać się nowym hitem, ale coś mocno nie pykło. Na szczęście jest dobra wiadomość dla fanów promocji. Gra właśnie poleciała z ceną w dół o równe 50%. W Media Expert wersję pudełkową na PS5 można teraz kupić za 109,99 zł zamiast 219 zł.

Odważycie się ograć MindsEye?

Już sama zapowiedź MindsEye podgrzała atmosferę – cyberpunkowy klimat, futurystyczne miasto i nazwisko twórcy związanego z marką Grand Theft Auto. Brzmiało świetnie, ale po premierze przyszedł zimny prysznic. Zarówno gracze, jak i recenzenci nie zostawili na tytule suchej nitki. Na Metacritic średnia ocen krytyków wynosi 37/100, a użytkowników – zaledwie 2.4/10.

To, co miało być mocnym startem nowego IP, szybko zamieniło się w festiwal zawiedzionych oczekiwań. Narzekano na problemy techniczne, płaską rozgrywkę i brak polotu, choć niektórzy docenili styl wizualny i klimat.

Nie zmienia to faktu, że promocja jest naprawdę konkretna. Wersja pudełkowa na PS5 dostępna za 109,99 zł może kusić tych, którzy chcą sami ocenić, czy MindsEye faktycznie zasługuje na tak niskie noty. Zwłaszcza że tytuł ukazał się zaledwie miesiąc temu. Taka obniżka w tak krótkim czasie nie zdarza się często. To też ciekawy przypadek, jak nawet znane nazwiska i duży marketing nie gwarantują sukcesu. Jeśli więc ciekawi was, co nie zagrało, to idealna okazja, by przekonać się osobiście. A jeśli nie – lepiej przynajmniej obejrzeć gameplay przed decyzją.

Źródło: Media Expert