Usługa Xbox Game Pass pozwoli szybciej przygotować się na premiery gier. Microsoft wprowadza funkcję pre-load do swojego popularnego abonamentu.

Microsoft nie poprzestaje na dodawaniu nowych gier do Game Passa. Usługa pozwala też na cieszenie się specjalnymi korzyściami w postaci ekskluzywnych DLC dla niektórych produkcji, a dodatkowo czasami możemy pobrać gry debiutujące w Game Passie przed premierą.

Co ciekawe, Microsoft właśnie rozszerzył tę funkcjonalność. Nowa aktualizacja oprogramowania Xbox pozwala na przedpremierowe pobranie sporej części gier, które trafią do Game Passa dopiero za jakiś czas. Pozwoli to na szybsze uruchomienie gry osobom, które posiadają kiepskie połączenie sieciowe i pobieranie większych produkcji w dniu premiery pochłania dobrych kilka czy nawet kilkanaście godzin.

Możliwość pre-loadu przyda się szczególnie mocno w sytuacji, kiedy nowa produkcja pojawia się w Xbox Game Pass w dniu swojej premiery. Za przykład może tu posłużyć chociażby polskie The Medium, które zadebiutuje na rynku już 28 stycznia.

Dodanie takiej funkcji to nic innego, jak kolejny krok mający na celu zachęcić graczy do korzystania z abonamentu Microsoftu. Usługa jest wszak jednym z głównych źródeł przychodu marki Xbox, a jej popularność pozwoliła Microsoftowi zabezpieczyć przyszłość swojego segmentu gamingowego.

Na ten moment funkcja pre-load jest dostępna tylko dla posiadaczy konsol Xbox.

Listę gier, które zostały dodane do Xbox Game Pass w najnowszej aktualizacji znajdziecie w tym miejscu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.