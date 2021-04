Z Xbox Game Pass zniknie kilka świetnych produkcji. Ostatnia chwila na zagranie

Niedługo Xbox Game Pass pożegna się z paroma bardzo dobrymi produkcjami. Jeśli chcecie je ograć, macie na to ostatnią chwilę.

Game Pass może pochwalić się niesamowitymi wynikami. Usługa trzyma przy sobie ponad 18 milionów graczy i trzeba przyznać, że Microsoft stworzył prawdziwego biznesowego potwora. XGP to ciekawa opcja dla osób, które mają dość inwestowania okrągłych sumek w pojedyncze gry.

Właściwie co chwilę abonament wzbogaca się o nowe tytuły, ale też traci niektóre z nich. W launcherze Xbox możemy wyczytać, że z biblioteki wkrótce zniknie kilka bardzo dobrych produkcji. Nie ma wśród nich gigantycznych i głośnych hitów, ale praktycznie wszystkie trzymają solidny poziom w kwestii jakości.

1 maja z Game Passa znikną następujące produkcje:

Fractured Minds

Moving Out

For The King

Levelhead

Thumper

Endless Legend

Pomimo powyższych strat, biblioteka usługi wciąż jest bardzo liczna i niewykluczone, że wspomniane gry zawitają do niej ponownie. Co więcej, w ciągu paru dni powinniśmy poznać szczegóły kolejnej aktualizacji oferty.

Jeśli aktualna lista gier dostępnych w ramach Xbox Game Pass Was nie zadowala, to warto uzbroić się w cierpliwość. Zazwyczaj Microsoft raczy nas dwiema większymi aktualizacjami w ciągu miesiąca. Dodatkowo do usługi wciąż nie trafiły wszystkie gry Bethesdy, więc możemy spodziewać się, że niedługo i one zawitają do naszych bibliotek.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.