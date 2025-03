To najlepszy moment na zakup Xbox Game Pass Ultimate! Najlepszy abonament na gry

Spis treści:

Co daje abonament Xbox Game Pass Ultimate?

Abonament Game Pass Ultimate to jeden z najbardziej kompleksowych abonamentów dla graczy, oferowany przez Microsoft. Łączy on w sobie dostęp do szerokiej biblioteki gier, usługi sieciowe oraz dodatkowe korzyści, które sprawiają, że granie na konsolach Xbox, PC i w chmurze staje się jeszcze bardziej atrakcyjne. Jakie korzyści mają z niego gracze? Zacznijmy od początku.

Jednym z największych atutów Xbox Game Pass Ultimate jest dostęp do setek gier na konsole Xbox, komputery PC oraz urządzenia mobilne (dzięki usłudze grania w chmurze, czym chwali się Microsoft). W bibliotece znajdują się zarówno duże tytuły AAA, jak i mniejsze gry niezależne, które regularnie są aktualizowane i rozszerzane o nowe produkcje. W ramach subskrypcji gracze mają również premierowy dostęp do nowych gier Microsoftu, takich jak tytuły z serii Halo, Forza, Gears of War czy Starfield. Nie zapominajmy też o marce DOOM – nowa odsłona już w maju!

Abonament Game Pass Ultimate zawiera również możliwość grania online na konsoli, która pozwala na rozgrywkę wieloosobową. Dzięki temu użytkownicy mogą rywalizować i współpracować z innymi graczami na całym świecie w swoich ulubionych grach. Dodatkowo, w ramach pakietu, abonenci otrzymują dostęp do ekskluzywnych zniżek. Te promocyjne oferty znajdziecie w sklepie na konsoli i PC. Często można upolować ciekawe i tanie gry na PC czy Xboksa, a to dodatkowy plus. Choć nie ostatni, bo jest coś jeszcze.

EA Play w pakiecie – bez dodatkowych opłat

W ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate gracze otrzymują także EA Play, czyli dostęp do wybranych gier wydawcy Electronic Arts. Obejmuje to tytuły takie jak FIFA, Battlefield, The Sims, Need for Speed i wiele innych. Ponadto abonenci mogą testować najnowsze gry EA przed premierą przez ograniczony czas oraz korzystać ze zniżek na zakup cyfrowych wersji gier tego wydawcy. Dla przykładu, jeżeli wychodzi nowe EA Sports FC, to w ramach pakietu możemy pograć w ten tytuł przez 10 godzin – i to w jego pełnej wersji. Czasami to wystarczy, aby wyrobić sobie zdanie o danej grze.

Gry na premierę i od razu

Największa zaleta Ultimate i przewaga nad konkurencją to gry na premierę. Wiele tytułów jest dostępnych w abonamencie od razu w momencie wydania. W dniu premiery możecie taką grę oczywiście kupić, albo pobrać ją w ramach abonamentu Game Pass Ultimate na PC lub konsolę Xbox. Brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe? To pora uwierzyć – w takie tytuły, jak Call of Duty: Black Ops 6 czy STALKER 2 można było zagrać od razu na premierę. Sam to zrobiłem i przyznam, że działa to bez najmniejszego problemu. Co najlepsze, w tym nie ma żadnych haczyków. Po prostu określone tytuły są dostępne od razu. Warto jednak pamiętać, że do zagrania musimy mieć najwyższy poziom usługi, czyli właśnie Ultimate.

Gdzie kupić abonament Xbox Game Pass Ultimate?

Poniżej znajdziecie listę ofert na abonament Game Pass. Poza wariantem Ultimate jest też Core czy pecetowa odmiana. My jednak polecamy właśnie Ultimate. Daje on bowiem najwięcej korzyści i dostęp do gier na premierę. A tych nadchodzi całkiem sporo. Nie zapominajmy też o jednoczesnym dostępie do usługi na dwóch platformach, czyli PC i konsolach Xbox.

Linki do ofert znajdziecie poniżej:

Wszystkie oferowane kody są przeznaczone do bezpośredniej aktywacji i nie wymagają korzystania z VPN ani żadnych innych narzędzi zmieniających lokalizację. Można je bez problemu aktywować na terenie Polski, co zapewnia szybki i bezpieczny proces realizacji. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się zakupionymi produktami bez dodatkowych komplikacji czy ryzyka związanego z nieautoryzowanymi metodami aktywacji. To duże ułatwienie w porównaniu do kluczy, które pochodzą z innych regionów. Na szczęście w tym przypadku kody są przeznaczone na Polskę.

Nadchodzące gry do Xbox Game Pass 2025

Poniżej znajdziecie listę gier z premierą zapowiedzianą na rok 2025. Niektóre z nich mają już konkretne daty, jak choćby bardzo wyczekiwany przeze mnie DOOM: The Dark Ages. W innych przypadkach twórcy nie zdecydowali się jeszcze na opublikowanie konkretów, niemniej trzymamy kciuki, żeby wkrótce się to zmieniło. Jak widać lista zawiera sporo naprawdę interesujących pozycji.

Lista nadchodzących gier

Atomfall – 27 marca 2025 roku

South of Midnight – 8 kwietnia

Commandos: Origins – 9 kwietnia

Clair Obscur: Expedition 33 – 24 kwietnia

DOOM: The Dark Ages – 15 maja

Winter Burrow

Wheel World

Dead Static Drive

Blue Prince

Abiotic Factor

Ninja Gaiden 4

33 Immortals

Lost in Random: The Eternal Die

FBC: Firebreak

The Outer Worlds 2

Kulebra and the Souls of Limbo

Little Rocket Lab

Subnautica 2

The Alters

Sleight of Hand

Wuchang: Fallen Feathers

Mixtape

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem

Czy Game Pass Ultimate pozwoli na granie na PC i konsoli?

Xbox Game Pass Ultimate to subskrypcja, która łączy w sobie kilka usług, oferując graczom dostęp do ogromnej biblioteki gier zarówno na konsoli, jak i na PC. W praktyce oznacza to, że bez względu na to, czy preferujesz granie na komputerze, czy na konsoli Xbox, Game Pass Ultimate daje Ci pełną swobodę wyboru platformy. Ale jak to dokładnie działa? Subskrybując Xbox Game Pass Ultimate, zyskujesz dostęp do gier na obu platformach – konsolach Xbox i komputerach PC. Co ważne, subskrypcja nie wymaga wykupywania oddzielnych pakietów na każdą z tych platform, co czyni ją bardziej opłacalną. Możesz rozpocząć grę na jednym urządzeniu, a potem kontynuować na drugim, zachowując postępy, ponieważ subskrypcja jest powiązana z Twoim kontem Microsoft.

Xbox Game Pass Ultimate obsługuje funkcje cross-save i cross-play, co oznacza, że możesz zacząć grę na konsoli, a później kontynuować ją na PC (lub odwrotnie), zachowując swoje postępy. Dodatkowo, wiele gier umożliwia cross-play, czyli wspólną zabawę z graczami na różnych platformach. To idealna opcja, jeśli masz znajomych, którzy grają na innych urządzeniach – Xbox Game Pass Ultimate umożliwia wspólne granie bez względu na to, czy używają konsoli, czy komputera. Dzięki temu jeden abonament daje nam możliwość korzystania z całości usługi na dwóch platformach. Jeżeli gracie na PC i konsoli Xbox, to wybór jest oczywisty!

