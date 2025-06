Te gry znikną z Xbox Game Pass w czerwcu

Jeśli grasz z Xbox Game Pass lub PC Game Pass i masz tendencję do zostawiania gier „na później” — to jest właśnie ten moment, kiedy warto się zmobilizować. Microsoft ogłosił drugą falę tytułów, które wylecą z usługi z końcem czerwca. Na liście są zarówno lekkie gry na jeden wieczór, jak i perełki, którym warto dać szansę.

Te gry opuszczą Game Pass 30 czerwca 2025:

Arcade Paradise

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition (Xbox i PC)

(Xbox i PC) My Friend Peppa Pig

Robin Hood – Sherwood Builders

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

Niektóre znikają cicho, inne… zasługują na rundę honorową przed zejściem ze sceny.

Co warto ograć?

Arcade Paradise – nostalgiczna podróż do lat 90., w której prowadzisz własną salon gier. Świetny klimat i masa gier w grze. Ale uwaga: kompletna lista osiągnięć to ok. 50 godzin. Jeśli chcesz 1000G, lepiej zacznij dziś.

– nostalgiczna podróż do lat 90., w której prowadzisz własną salon gier. Świetny klimat i masa gier w grze. Ale uwaga: kompletna lista osiągnięć to ok. 50 godzin. Jeśli chcesz 1000G, lepiej zacznij dziś. SteamWorld Dig 1 & 2 – dwie cudowne metroidvanie o kopaniu i eksploracji. Część pierwsza to przyjemne 8–10 godzin, a dwójka to już bardziej rozbudowane 15–20 godzin. Idealne na weekend (albo dwa).

– dwie cudowne metroidvanie o kopaniu i eksploracji. Część pierwsza to przyjemne 8–10 godzin, a dwójka to już bardziej rozbudowane 15–20 godzin. Idealne na weekend (albo dwa). Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition – kolorowy, dziwaczny kosmos z dużą dawką humoru i wyzwań. Ma 51 osiągnięć, w tym speedrun i tryb „Old Game Minus”. Wyzwanie dla odważnych, ale warto — to ok. 20 godzin grania, jeśli chcesz zaliczyć wszystko.

– kolorowy, dziwaczny kosmos z dużą dawką humoru i wyzwań. Ma 51 osiągnięć, w tym speedrun i tryb „Old Game Minus”. Wyzwanie dla odważnych, ale warto — to ok. 20 godzin grania, jeśli chcesz zaliczyć wszystko. My Friend Peppa Pig – serio. Jeśli chcesz szybkie 1000G i masz 45 minut do stracenia (i stalowe nerwy), to Peppa załatwi temat. Idealna „gra dla trofeowiczów z ironią”.

– serio. Jeśli chcesz szybkie 1000G i masz 45 minut do stracenia (i stalowe nerwy), to Peppa załatwi temat. Idealna „gra dla trofeowiczów z ironią”. Robin Hood – Sherwood Builders – potencjał jest, ale i frustracja. Dużo zadań, reputacji do nabijania, łatwo coś przegapić. Brak dokładnych danych co do czasu, ale jedno wiadomo: platyna nie wpadnie przypadkiem.

Masz czas do 30 czerwca, żeby wrócić do tych tytułów, ograć je do końca albo przynajmniej sprawdzić, zanim wylecą z Game Passa. Potem – zostaje tylko zakup.

Źródło: trueachievements.com