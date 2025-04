Koniec miesiąca w Xbox Game Pass i kolejny hit do pobrania

Gdzie kupić abonament Microsoftu? Poniżej przedstawiamy kilka najciekawszych ofert:

Wszystkie oferty są do wykorzystania w Polsce. Nie musicie korzystać z VPN ani innych sztuczek.

Towerbone już w Xbox Game Pass

Microsoft nie spuszcza z tonu i kończy kwiecień kolejną solidną premierą w Game Pass. Po pojawieniu się w katalogu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered oraz oryginalnego Clair Obscur: Expedition 33, dziś do biblioteki usługi trafia Towerborne – najnowsza produkcja twórców The Banner Saga.

Za grę odpowiada studio Stoic, a rolę wydawcy pełni Xbox Game Studios. Towerborne to połączenie RPG akcji ze strategicznymi elementami, zaprojektowane z myślą o czteroosobowej kooperacji, choć można grać również solo z pomocą SI. Tytuł debiutuje w ramach programu Game Preview i już teraz można w niego zagrać na Xbox Series X|S, PC oraz w chmurze – w ramach subskrypcji Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Zobacz też: Premiery gier obecnego tygodnia. Oto tytuły godne uwagi

Microsoft konsekwentnie rozwija swoją ofertę, inwestując nie tylko w duże tytuły first-party, ale także wspierając ambitnych, niezależnych deweloperów. Towerborne to kolejny przykład tej strategii – gra trafia do graczy już na starcie i zapowiada się na wartościowy dodatek do katalogu usługi.

Źródło: Xbox