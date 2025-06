Potężne nowości w Xbox Game Pass. Legendy Blizzarda i premiera polskiej produkcji

Gracze konsolowi i pecetowi mają dziś powody do świętowania, bo do katalogu XGP trafia kapitalna strategia z Polski oraz klasyki legendarnego Blizzarda. To jedna z tych aktualizacji abonamentu, które przypominają, dlaczego warto go posiadać.

Xbox Game Pass ma 4. nowości

Na pierwszy ogień idzie Against the Storm, czyli polski city builder od Eremite Games, który jeszcze w 2023 roku zachwycił graczy pecetowych. Deweloperzy połączyli klasyczne budowanie osad z mechanikami roguelike, a wszystko to w magicznym świecie nieustannych ulew. Gra może się pochwalić średnią ocen na Steam na poziomie 95%, co mówi samo za siebie. Teraz wreszcie trafia na konsole! Gra dostępna jest zarówno w wersji konsolowej, jak i w chmurze (dla posiadaczy Game Pass Ultimate). Jeśli macie ochotę na coś naprawdę świeżego i wciągającego, Against the Storm to zdecydowany must-play.

To jednak dopiero początek prezentów od Microsoftu. Game Pass dziś wieczorem wzbogaci się także o Warcraft I: Remastered, Warcraft II: Remastered i Warcraft III: Reforged. Klasyki Blizzarda powracają w odświeżonej formie i od dziś dostępne są dla wszystkich użytkowników Xbox Game Pass na PC. Na konsolach się nie pojawiły, ale kto wie, może to kwestia czasu?

Gry dostępne od dzisiejszego wieczoru w XGP:

Against the Storm

Warcraft I: Remastered

Warcraft II: Remastered

Warcraft III: Reforged

Taka aktualizacja na koniec miesiąca to miły prezent i to zarówno dla fanów strategii, jak i dla tych, którzy cenią sobie różnorodność oferty. Polska jakość w postaci Against the Storm to świetna wizytówka naszej branży, a Warcrafty… no cóż, to po prostu historia gatunku RTS. Microsoft kolejny raz udowadnia, że Game Pass to nie tylko najnowsze hity, ale też perełki z przeszłości i wybitne indyczki.

Źródło: Xbox